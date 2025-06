«Garbi jarraitu, nahiz berriz txuriz jantzi ez»

Altuna III y Koteto Ezkurra dan brillo a la despedida de Javier Urriza

Ansa le entrega una camiseta firmada por todos los compañeros. ROYO

Galarreta y el remonte pierden a su principal referente de la última década y media. Pero el adiós de Javier Urriza les otorga una proyección que intentarán aprovechar. La gente de la pelota respondió a la llamada encabezada por dos figuras cumbre: el manista Jokin Altuna y el genial remontista Koteto Ezkurra. Ninguno de los dos quiso perderse una tarde especial.

El campeón manomanista acudió junto a su tío Garikoitz, el II de la dinastía Altuna y rival de Urriza antes de su retirada del remonte. En el mismo grupo figuraba Iñigo Bikuña, zaguero de Aspe.

Koteto Ezkurra tuvo ocasión de saludar a Miguel Mari Urrutia, doble campeón individual de remonte. Reside en México. «Tenía previsto viajar en julio, pero he adelantado mi llegada para asistir a la despedida de Javier. Le dije que me avisara en cuanto supiera el día». Ha aterrizado con su familia. «Estaremos mes y medio, hasta el 7 de agosto. Conservo mi casa de Gorraiz y de allí me desplazo a Saldias para visitar a mi padre. Por supuesto, también vendré a Galarreta durante el verano».

El grupo de antiguos remontistas era amplio en Galarreta. Matxin II, exento esta vez de las labores de comentarista de ETB1 -recayeron en Iñaki Gaztelu-, pasó la tarde junto a Pello Aizpuru. También vimos a Etxeberria III, campeón del Parejas junto a Urriza en 2010.

Coincidieron con un grupo amplio procedente de Azpeitia y Aizarnazabal, compuesto por integrantes en su día de la plantilla de Oriamendi: Joseba Etxabe 'Mirubia', Zulaika, Etxeberria IV, Zubizarreta y Jagoba Labaka, que recordaba así una doble y fructífera unión con el homenajeado: «Fuimos campeones del Parejas en dos ediciones consecutivas, 2020 y 2021, con la particularidad de que la de 2020 también se jugó en 2021 por la pandemia.

También la cesta punta tuvo representación en Galarreta gracias a los cuatro campeones de la reciente Liga de Naciones de Gernika con la Euskal selekzioa: Aritz Erkiaga, Eñaut Urreisti, Imanol López y Unai Lekerika.

La cesta empleada por Javier Urriza en su último partido como remontista se sorteó entre los asistentes. Cumplidos los deberes, Javier Urriza regresó al vestuario para compartir confidencias con los compañeros, bromear y disfrutar de sus últimos minutos antes de recoger la bolsa de deportes y dirigirse al barrio de La Rochapea en Pamplona, donde estaba prevista una cena en su honor.

Antes dejó una proclama sobre la cancha de Galarreta: «Gora pilota, gora erremontea». El remonte sigue en su corazón.