Gana bien a pesar de cinco faltas de saque

Joseba Lezeta San Sebastián Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

«Visto lo de hoy, nadie podrá decir que Barrenetxea gana solo con el saque». La reflexión, no exenta de ironía, corresponde al propio Endika Barrenetxea tras la victoria 30-18 frente a Aritz Juanenea en el estreno de ambos en la liguilla de la presente edición del Campeonato Individual-Euskal Label de remonte. El zaguero hernaniarra cometió cinco faltas, cuatro de ellas por cortas y una doble pasa. Ayudaron al rival a arreglar el resultado y evitar el punto negativo, para lo cual necesitaba llegar a 15. Pero en realidad no comprometieron el resultado.

Endika Barrenetxea comenzó el partido con una falta de saque. «Aunque llevas años en esto, cuesta entrar en el Individual», reconocía. «De hecho, al principio no podía controlar el saque. Me ha costado lograr el primer tanto de saque». Pelotazales exigentes apuntaban al final que «como no le funcione mejor el primer disparo, lo va a tener complicado frente a Ansa en este campeonato». Depende del color del cristal por el que se mire.

La tardanza en ajustar el saque condicionó el inicio, en el que Juanenea tomo la delantera 1-4 y 5-7. Sin embargo, el de Saldias tampoco afinaba el saque, al que imprime menos velocidad y dirección que el hernaniarra. La mayoría tocaban la pared izquierda antes de dirigirse hacia el centro de la cancha y facilitar la devolución de Barrenetxea. Bombones para el restador.

Hacia el tanto 20 Juanenea modificó el punto de saque hacia el centro de la cancha. Pese a la corrección, siguió con parecidas dificultades, si bien clavó uno precioso al ancho en el 27-15 para esquivar el punto negativo que le habría caído en la clasificación en caso de quedarse en 14.

Barrenetxea apuntó al 2-4 como primer paso para meterse de lleno en el juego. Cruzaron 22 pelotazos. «He acabado el tanto empapado de sudor y a partir de ese momento me he encontrado mejor. También he asentado la mano dentro del guante de la cesta».

El duelo comenzó a girar cuando Endika Barrenetxea comenzó a ajustar el saque. Pasó del 5-7 adverso al 13-7 favorable gracias a una tacada de ocho tantos. Juanenea reboteaba bien y mostraba recursos defensivos. Pero recuperar una desventaja de siete tantos requiere mayor capacidad ofensiva, empezando por el saque, débil en su caso.

Precisamente el 13-7 evidenció el grado de confianza adquirido por Barrenetxea con el paso de los minutos. Pilló de aire una pelota en el ancho a la altura del cuatro y sacó de la chistera una dos paredes tan preciosa como difícil.

«Lo peor que he hecho ha sido el saque», confesó. «He tirado con fuerza al rebote y he metido pelota a la pared izquierda. También he sido consciente de que debía tirar las jugadas cuando se presentaba la ocasión. Y he llegado un par de veces corriendo al cuatro a por pelotas difíciles».

Retrasado en el marcador, Juanenea guardó la calma suficiente para evitar el punto negativo que guarda el reglamento para el perdedor que no llegue a 15, como le sucedió a Azpiroz el sábado anterior. Nunca se sabe lo que puede deparar la liguilla en las dos jornadas que restan.

El sábado, Juanenea-Azpiroz

La segunda, por cierto, comenzará el próximo sábado por la tarde con el choque entre Juanenea y Azpiroz, los perdedores, obligados a sumar ambos. La clasificación directa para la final se aleja tras las derrotas, pero el tercero logrará el billete para la semifinal.

El atractivo Ansa-Barrenetxea, en el que estará en juego poner pie y medio en la final, queda para el sábado 30. El vigente campeón querría jugar antes por parejas para no pasar tres semanas sin anudarse el gerriko en la cintura. Veremos si es posible.