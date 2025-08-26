Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La asistencia de público al primer capítulo del Donostia Hiria fue bastante menor a la de la final del Interpueblos, en la imagen. F. DE LA HERA
Pelota

El fútbol de Anoeta condiciona los festivales de pelota del Atano III

La coincidencia de la primera de semifinal del Donostia Hiria con el partido entre la Real Sociedad y el Espanyol pudo influir en la baja asistencia al frontón

Joseba Lezeta

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

La primera semifinal del Donostia Hiria atrajo solo a 267 espectadores el domingo al Atano III. Asistencia pobre para el torneo donostiarra, uno de los ... clásicos del verano. Tampoco la demanda para la semifinal de esta noche entre Altuna III-Rezusta y Ezkurdia-Zabaleta ha colapsado ni los teléfonos de Aspe y Baiko ni el acceso a la web de internet donde se pueden adquirir las entradas. De momento hay ocupados unos 500 asientos de los cerca de 1.600 de aforo del recinto, si bien las empresas esperan movimiento a última hora.

