El fútbol de Anoeta condiciona los festivales de pelota del Atano III

La primera semifinal del Donostia Hiria atrajo solo a 267 espectadores el domingo al Atano III. Asistencia pobre para el torneo donostiarra, uno de los ... clásicos del verano. Tampoco la demanda para la semifinal de esta noche entre Altuna III-Rezusta y Ezkurdia-Zabaleta ha colapsado ni los teléfonos de Aspe y Baiko ni el acceso a la web de internet donde se pueden adquirir las entradas. De momento hay ocupados unos 500 asientos de los cerca de 1.600 de aforo del recinto, si bien las empresas esperan movimiento a última hora.

Encontrar razones a la floja respuesta de público no es un ejercicio matemático, pero hay circunstancias que ayudan a entender lo sucedido el domingo. Pudo influir, por ejemplo, la coincidencia con el partido de fútbol entre la Real Sociedad y el Espanyol. Cada compromiso oficial del conjunto txuri-urdin origina un cierre perimetral del estadio de Anoeta que anula el acceso a los aparcamientos habituales utilizados por los espectadores del frontón.

Para quienes acuden en automóvil a Donostia desde otras localidades no queda en ese caso otro remedio que aparcar lejos. Escasean las plazas en el barrio de Amara y los parkings públicos más cercanos son los de Illunbe, el centro comercial Arcco y el del hotel Amara Plaza. La otra solución es desplazarse a pie o en transporte público –autobús o topo–, algo cotidiano para los residentes en la ciudad pero menos habitual para quienes se desplazan en vehículos particulares.

El choque de liga entre Real Sociedad y Espanyol comenzó a las siete y media de la tarde. Para evitar la simultaneidad en la hora, las empresas adelantaron tres cuartos de hora el inicio del festival, de las 17.30 a las 16.45. Perseguían así que el estelar concluyera antes del inicio del fútbol.

Mirado desde otra perspectiva, el plan queda perfecto para quien desee ver los dos acontecimientos. También al ser televisados ambos eventos, primero la pelota y a continuación el fútbol, es buena opción, además gratuita, el sofá de casa sin necesidad de coger el volante.

Compromiso con ETB

La pregunta flota en el aire. ¿Por qué las empresas descartaron cambiar de día la semifinal del Donostia Hiria una vez conocido que la Real jugaba el domingo? Trasladarla al lunes o al miércoles suena bien como solución. En esa cuestión entran en juego los compromisos televisivos con Euskal Telebista, a la que Baiko y Aspe deben asegurar un festival los domingos por la tarde, a ser posible de torneo o Masters CaixaBank durante el verano. Donostia era la opción elegida cuando se diseñó el calendario para estos meses.

Porque las dos promotoras englobadas en la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) trabajan con antelación y elaboran sus agendas con tiempo, en este caso antes de que la Liga determine los horarios de las jornadas de Primera y Segunda División.

De hecho, la final del Donostia Hiria del viernes por la noche –el inicio de la función está anunciado para las 21.15– coincide en fecha con el Real Sociedad B-Almería de Segunda, programado a las 19.30 en Anoeta. Provocará de nuevo un cierre perimetral del estadio que afectará al acceso a las proximidades del frontón.

Tampoco ayuda el encadenamiento de torneos. El viernes terminó el Aste Nagusia de Bilbao y 48 horas después, sin tiempo de digestión, Artola e Iztueta, finalistas en el Bizkaia, estaban metidos de lleno en la semifinal donostiarra.

Más allá de las consecuencias en el Donostia Hiria, la particularidad de San Sebastián puede influir en futuras programaciones durante la temporada de competiciones oficiales. El interés indudable mostrado por el Ayuntamiento de San Sebastián en la persona del concejal Iñaki Gabarain para recuperar el protagonismo del Atano III tropieza con las dificultades propias de compartir prácticamente escenario con el fútbol de la máxima categoría.

El cierre del Labrit de Pamplonas por obras hasta principios de 2026 es una buena oportunidad para comprobar la respuesta del pelotazale los sábados por la tarde en una plaza como Donostia, sin necesidad de programar todas las semanas. Sin embargo, el fútbol puede condicionar la idoneidad de numerosas fechas.