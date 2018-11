«Es un frontón precioso, acogedor»

El Navarra Arena volvió a registrar un lleno hasta la bandera, al igual que en la inauguración del 30 de septiembre. Para algunos de los 3.000 pelotazales que poblaron ayer sus gradas ya no era novedad, pero sí para buena parte de ellos. En este grupo se encontraba el aizkolari Joxe Mari Olasagasti, asiduo a este tipo de eventos. «Es la primera vez que vengo. Quiero verlo y comprobar cómo es. Me han dicho que es muy bonito y estoy ilusionado», decía el atleta de Igeldo antes de acceder a su localidad. Una vez en ella, no tuvo más que elogios. «Es un frontón precioso, muy bonito, recogido, acogedor. Me parece muy vivo. Se escucha muy bien el sonido de la pelota y la visión es perfecta. Eso te lo dice uno que no entiende de pelota», bromeaba mientras charlaba con unos y otros. No pasó desapercibido.

No fue el único rostro conocido que acudió a la llamada del nuevo recinto multiusos. Eran mayoría los seguidores de los finalistas. Entre ellos los tíos de Jokin Altuna, Imanol y Garikoitz, exremontistas ambos junto al aitona Joxe, junto a su nuera Leno, esposa de Imanol, y sus nietos Mirari y Aitor. Latu, con su voluminosa txapela, encabezaba a los seguidores de Altuna III. Los hermanos amezketarras Jon y Oroitz Gorostegi también acudieron a animarle con ganas.

José Antonio Galarraga, tío materno de Ezkurdia, lo tenía claro. «Soy guipuzcoano, de Bidania, vivo en Alegia, pero quiero que gane Ezkurdia». Le acompañaban su mujer Kontxi Balerdi, su hija Nagore, su sobrina Aloña y Julio Carrera, padre de Aitor, un chaval que llevaba una pelota en el bolsillo de la cazadora. «Tenía quince días cuando le llevamos por primera vez al frontón y hasta hoy. Tiene una afición tremenda. Juega en el Zazpi Iturri de Amezketa, pero todos saben que es de Ezkurdia». Desde Arbizu también llegó Patxi Goikoetxea, rey de la chistorra.

Numerosa la embajada realista, encabezada por el jugador del primer equipo Igor Zubeldia, amigo de Altuna III. Lorenzo Juarros 'Loren', exdirector deportivo blanquiazul, tampoco se pierde una final. «Ahora hago lo que antes no podía. No había venido nunca al Navarra Arena. Me han dicho que es muy bonito», comentaba. Otro histórico como Bixio Górriz, acompañado por su mujer, Marta Semper, y de sus amigos Luis Mujika y Arantza Izagirre. «Soy aficionado a la pelota y suelo ir a menudo al Labrit. Este seguro que también nos gusta». Y más txuriurdines de peso como los expresidente Miguel Fuentes y María de la Peña, acompañada de su marido, Joaquín Villa. Parecía Anoeta. También estuvo en las gradas José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, quien la víspera presenció en El Sadar la victoria de Osasuna. Y Gorka Aranberri, patrón de Orio. Y los exciclistas José Miguel Echavarri, alma mater del Reynolds y de Banesto, e Iñaki Murua, de Altzo.

Gentes de la pelota como Rafa Etxeberria, exgerente de Asegarce. Hubo un cierto revuelo y colas en los accesos al frontón al haberse impreso y vendido por internet algunas entradas sin numerar. Tuvieron que ser revisadas una a una para acceder al recinto. Muchos expelotaris: Patxi Eugi, Juan Martínez de Irujo, Pello Martínez de Eulate, Oier Mendizabal, Mikel Olazabal, Ander Errandonea, Mikel Beroiz, Abel Barriola, Mikel Idoate. También vimos a Beñat Urretabizkaia, Ladis Galarza y al aficionado Eneko Yoldi.

Se echó en falta a Luciano Juaristi 'Atano X', que no se pierde una final. Su sobrino Manolo Juaristi lo explicó. «No hace buen día y además está en plena temporada de caza. ¿Si es cazador? Claro y tiene buena puntería». Su hermano Juan Mari 'Atano XIII', exseleccionador de material, debutó como comentarista de ETB. Para Lino Arruti, monitor de Ezkurdia desde que empezó a jugar a pelota con ocho años en la escuela de Arbizu, su presencia era obligada. Ya conocía las nuevas instalaciones. «Estuve en la inauguración y me gustó mucho el frontón. Parece que no hay 3.000 espectadores». En las gradas, Juan Ángel Martínez de Irujo y Bitori Goñi, padres de Juan. A cierta distancia, el incombustible pelotazale azpeitiarra Jexux Argandoña 'Keutin'. También el segalari Juan Manuel Erasun, padre del pelotari profesional Jon Erasun, participante en el último partido del festival.

Entre las autoridades, Uxue Barkos, presidenta del Gobierno de Navarra, Joseba Asirón, alcalde de Pamplona, Karmele Arañón, alcaldesa de Arbizu, Rubén Goñi, Miguel Pozueta y Andoni Lertxundi, presidente de la Federación Guipuzcoana de Pelota.