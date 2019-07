Pelota La feria de La Blanca continúa pendiente de las negociaciones El Ogueta de Vitoria fue en su día sede de numerosas finales de mano profesional. / ARIZMENDI Aunque las fechas se aproximan, ni siquiera está del todo descartada la opción de programar en el Ogueta la revancha de la final manomanista JOSEBA LEZETA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 19 julio 2019, 09:04

«Seguimos en conversaciones. Buen tono. Hay voluntad de las dos partes de alcanzar un acuerdo». Son los mensajes enviados por Ayuntamiento y empresas hacia los medios de comunicación tras la reunión mantenida ayer en Vitoria, con la feria manista de La Blanca sobre la mesa. Sin embargo, las dos partes continúan sin concretar nada a poco más de dos semanas del comienzo de las fiestas gasteiztarras. La feria de San Fermín se presentó con un mes de antelación. La diferencia es palpable.

Livia López, nueva concejala de Deporte y Salud, recibió a Joserra Garai e Inaxio Errandonea, que acudieron a la convocatoria en representación de Baiko y Aspe, respectivamente. Las empresas apreciaron buena disposición municipal, pero salieron de la cita sin una idea precisa sobre el interés real del Ayuntamiento y lo que está dispuesto a aportar como contraprestación a lo que ellos programen. Volverán a reunirse la próxima semana.

Continúa sin estar claro si la oferta deportiva de la mano profesional consistirá en un torneo bajo el formato tradicional de dos semifinales y final, si se completará o no con la revancha de la final manomanista, habitual en el Ogueta durante muchos años, o si las empresas se limitarán a dar un solo festival.

Aunque hace un par de semanas se daba ya como casi descartado un mano a mano entre Irribarria y Urrutikoetxea en el Ogueta durante La Blanca -de hecho, al de Arama ya se le había comunicado que no habría revancha a primeros de agosto en Vitoria-, fuentes empresariales señalan ahora que esa posibilidad está sobre la mesa. No dicen ni sí, ni no.

El Ogueta ha sido la plaza tradicional para las revanchas de la final manomanista. El año pasado, sin ir más lejos, Altuna III y Olaizola II dirimieron la última. En 2017 los protagonistas fueron Bengoetxea VI e Irribarria. La victoria cayó del lado del campeón en ambas ocasiones, Jokin Altuna y Oinatz Bengoetxea, respectivamente.

Un año antes, en 2016, Urrutikoetxea pudo desquitarse en Vitoria de su derrota en la final contra Irribarria. En un gran partido de ambos, el vizcaíno se impuso 21-22.

Precisamente en 2016 recuperó la feria de La Blanca la revancha manomanista después de un paréntesis de dos años. Entre 2013, fecha en la que Olaizola II y Martínez de Irujo se enfrentaron con turnos de dos saques para cada pelotari, el mano a mano había desaparecido de la oferta gasteiztarra de agosto.

Las fiestas, del 4 al 9

Las fiestas de La Blanca comenzarán el domingo 4 de agosto, día de la Bajada del Celedón -descartada estos últimos años por las empresas de mano al entender que la coincidencia con ese acto restaba público al frontón- y concluirán el viernes 9, fecha elegida para la final del torneo de parejas durante muchos años.

El primer domingo de agosto, Aspe anuncia en Bera un festival retransmitido por ETB1 que incluye un estelar de lujo: Irribarria-Zabaleta contra Altuna III-Rezusta. El compromiso televisivo para ese día está cubierto. Baiko anuncia para el martes 6, dos días después, una función en Estella con Olaizola II y Albisu o Mariezkurrena II contra Bengoetxea VI o Urrutikoetxea y Ander Imaz. Estos últimos veranos las empresas han compaginado las semifinales de Gasteiz con la cita del Remontival. Veremos.