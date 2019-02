Pelota La feria de La Blanca 2019 corre peligro de no celebrarse Imagen del frontón Ogueta de Gasteiz desde el rebote durante un partido de pelota. / JESÚS ANDRADE Las empresas que integran la LEPM esperan llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento gasteiztarra | Se mantiene el festival del domingo 10 que incluye el partido del Campeonato de Parejas entre Olaizola II-Albisu con Artola-Mariezkurrena ENRIQUE ECHAVARREN Viernes, 1 febrero 2019, 08:13

La feria de La Blanca de Gasteiz, uno de los ciclos veraniegos con más solera, corre peligro de no celebrarse este año. Baiko y Asegarce, empresas que integran la LEPM, emitieron ayer un comunicado en el que muestran su total disconformidad con las declaraciones realizadas por Estibaliz Canto, concejala de Euskera, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Gasteiz durante la presentación del festival que coincide con el 40 aniversario de la construcción del frontón de Mendizorrotza, en las que confirmaba el inicio de una nueva temporada de colaboración con la federación alavesa para traer partidos de profesionales al Ogueta con mayor frecuencia.

La Liga de Empresas quiere aclarar que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no se ha puesto hasta la fecha en contacto con la LEPM, titular y organizador de los torneos y campeonatos de pelota profesional, para alcanzar ningún acuerdo para que en dicha ciudad se puedan organizar festivales de pelota a mano profesional.

E incide en que si el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desea que en el frontón Ogueta se lleven a cabo partidos de pelota a mano profesional debería alcanzar el acuerdo correspondiente con la LEPM, y no con la federación deportiva territorial.

A su vez, añade que en sentido opuesto a lo indicado por parte del Ayuntamiento en su comunicado, por parte de dicha institución se nos ha venido trasladando de forma sistemática durante los últimos años que no están en disposición de alcanzar un acuerdo con la LEPM para posibilitar que algunos festivales puedan llegar a disputarse en el frontón Ogueta para que dicha ciudad y su instalación se sitúen dentro del circuito de recintos donde se acude de forma más o menos regular en los campeonatos y torneos profesionales.

Y por último, confirma que el festival previsto para el día 10 de febrero de 2019, donde está anunciado un partido correspondiente al Campeonato de Parejas -Olaizola II y Albisu contra Artola y Mariezkurrena II- se celebrará por respeto y deferencia a los y las aficionados. Más allá de dicha fecha, la LEPM y las empresas que la conforman no organizarán festivales de pelota a mano profesional en Vitoria-Gasteiz en la medida que su Ayuntamiento no alcance con nuestra entidad el correspondiente acuerdo en el que se establezcan las condiciones correspondientes.

Según fuentes empresariales consultadas, el consistorio gasteiztarra intenta hacer ver que hay un acuerdo cuando en realidad no existe tal y se limita únicamente a la colaboración con la federación alavesa de pelota. Estiman, entre otras cosas, que dicha actitud podría deberse a un afán de protagonismo ahora que está a punto de iniciarse un proceso electoral.

Este espinoso asunto se remonta años atrás y las empresas están abiertas al diálogo, pero consideran que el Ayuntamiento de Vitoria debería colaborar económicamente en la organización de partidos de pelota profesional en el Ogueta. Si continúa sin llegarse a un acuerdo, se plantean seriamente la posibilidad de que la feria de La Blanca, que se celebra a primeros de agosto, no tenga lugar. «Si no hay acuerdo, no iremos a Gasteiz», apuntan dichas fuentes.