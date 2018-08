Pelota Martija: «Soy feliz jugando a pelota» Martija se dispone a golpear la pelota de derecha. / JOSÉ MARI LÓPEZ Martija se ha hecho un hueco entre los zagueros punteros a base de trabajo | El zaguero de Etxeberri está rindiendo a gran nivel en lo que llevamos de verano a pesar de la acumulación de partidos ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 1 agosto 2018, 06:57

En solo dos años, Julen Martija se ha convertido en un zaguero de referencia en el cuadro de Aspe, superando a compañeros más veteranos. El de Etxeberri está aún un escalón por debajo de Rezusta o Zabaleta, pero su progresión no tiene límite. Con 21 años, el futuro llama a su puerta con fuerza. Su debut se produjo el 21 de febrero de 2016 en el Astelena de Eibar tras un brillante paso por el campo aficionado -ganó en 2013 el torneo Bankoa Credit Agricole EL DIARIO VASCO-, pero no levantó mucha expectación. Aquel espigado chaval de 19 años era una promesa en ciernes, apuntaba buenas maneras, pero debía demostrarlo.

Tras una primera temporada de rodaje, le llegó la oportunidad que todo pelotari esperaba, sobre todo si se es navarro. Fue la gran novedad del torneo de parejas de la feria de San Fermín 2017. «Estaba jugando a gusto, pero no esperaba que iba a entrar. Es la feria más grande del verano y me hizo mucha ilusión jugar con Irribarria. También suponía una gran responsabilidad», recuerda. Los resultados no les acompañaron. Perdieron los dos primeros partidos y se quedaron fuera de la final. «Creo que lo hice bien, me quedé muy a gusto. Las dos derrotas fueron ajustadas -22-18 ante Bengoetxea VI y Beroiz y 22-19 frente a Urrutikoetxea y Larunbe-. No volvió a figurar el zaguero navarro en el resto de las ferias estivales. «Había mucha gente que andaba bien arriba y era complicado hacerse un hueco en las ferias», rememora. Disputó el torneo Bizkaia por equipos, quedando eliminado a las primeras de cambio. «Tenía asegurados 40 partidos por contrato, pero ese año acabé jugando cerca de 50», proclama.

Las cifras 4 partidos en junio: reapareció en Urrestilla el día 15 tras sus vacaciones y volvió a vestirse de blanco en Arrúbal, Eibar y Barañain. Balance: cuatro victorias. 7 partidos en julio: alcanzó esa cifra con el del pasado viernes en Amezketa. Ha jugado además en Pamplona (2), Barakaldo, Errenteria, Vitoria y Ordizia. Balance: una victoria y seis derrotas.

Sus buenas actuaciones no pasaron desapercibidas para los técnicos de Aspe y provocaron que la empresa eibarresa, con la que había firmado por dos años, prorrogase su contrato hasta octubre de 2020. Reconoce que «ahora soy un pelotari más hecho. Cuando debuté estaba muy flaco. Pesaba 79 kilos y ahora estoy en 83. No podía con las pelotas de peso. He cogido masa muscular y lo noto cuando los partidos se alargan. Me encuentro mejor en la cancha». Y apunta convencido que «soy feliz jugando a pelota, es lo que más me gusta hacer».

También fue elegido este año para disputar el Parejas de Primera -no jugó ni el Cuatro y medio ni el Manomanista-. Le pusieron de compañero a Jokin Altuna y estuvieron a punto de plantarse en la final. «Nos entendimos muy bien en la cancha e hicimos buenos partidos, pero llegamos cansados a la liguilla de semifinales. Nos quedamos a las puertas de la final, pero es para estar satisfecho. Era la primera vez que participaba en un campeonato de Primera. A ver si vuelven a contar conmigo para la próxima edición, pero antes tengo que demostrar que puedo estar ahí. Debo mejorar día a día».

Su opinión sobre... Rezusta Potencia. Zabaleta Elegancia. Merino II Dos buenas manos. Erostarbe Una zurda poderosa. Irusta Todoterreno. Jaunarena Izquierda especial. Lasa IV Constancia. Martinez Machete. Merino I Rocoso. Tolosa Un muro. Pedro Ruiz Fuerza.

Durante el Parejas, concretamente en el mes de enero, Martija compaginó sus estudios de Ingeniería Mecánica en Pamplona -está en segundo curso- con los partidos de campeonato. «A partir de febrero ya me quedé libre», explica.

Sin vacaciones por exámenes

Lleva un verano muy ajetreado, como el resto de compañeros. No pudo disfrutar de vacaciones en junio al coincidirle con los exámenes y reapareció el día 15 en Urrestilla. Cuatro partidos y cuatro victorias. «No fueron partidos demasiado difíciles», se sincera. Pero en julio han cambiado las tornas. El zaguero de Etxeberri se ha vestido de blanco en siete ocasiones y solo ha podido lograr un triunfo. «He jugado cinco partidos en los últimos seis días, no lo había hecho nunca antes, y todos estelares. El más duro fue el de Barakaldo ante Irribarria y Rezusta. Venía de estar diez días sin jugar después de San Fermín. Jokin Altuna era mi compañero y hacía un calor tremendo. Sufrí mucho», dice.

El último del mes, la noche del pasado viernes en el Larrunarri de Amezketa, en el homenaje a Jokin Altuna, también frente a Irribarria y Rezusta, tampoco fue positivo. «Ambos estábamos cansados. Perdimos, pero me quedé satisfecho. A lo largo del año pasas por rachas buenas y malas. Estamos jugando muchos partidos en verano y lo acabas notando. De juego me encuentro bien».

Sus próximos compromisos en agosto están en la feria de La Blanca, donde toma parte el domingo en el telonero, y en la final del torneo de Labastida, de nuevo con Altuna III. «Nos llevamos bien, dentro y fuera de la cancha», concluye.