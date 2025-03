La Federación de Euskadi confirma que no permite la participación de La Rioja en el GRABNI

Bruno Parcero San Sebastián Viernes, 14 de marzo 2025, 16:10 Comenta Compartir

La Federación de Pelota Vasca de Euskadi ha emitido un comunicado en el que traslada su postura respecto al GRABNI tras la situación derivada de ... la demanda interpuesta por la Federación Española de Pelota y la Federación Cubana de Pelota Vasca contra esta entidad y la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). En el mismo confirma la participación en la competición de la Federación de Navarra tras mostrar «comprensión y disposición al diálogo», pero no la de la Federación Riojana ya que «la petición de que tomaran una postura clara no tuvo éxito». No obstante, no cierra la puerta y confía en que «en el futuro, puedan darse las condiciones necesarias para retomar la colaboración con la Federación Riojana de Pelota dentro de un marco institucional estable y alineado con las normativas internacionales».

En su comunicado, la Federación de Pelota Vasca de Euskadi señala que «la FIPV comunicó recientemente que no autoriza la participación de pelotaris con representación española en torneos oficiales, lo que en la práctica ha supuesto la exclusión de la Federación Española de Pelota y de las federaciones que forman parte de ella, como la Federación Navarra de Pelota Vasca y la Federación Riojana de Pelota, de las competiciones organizadas bajo su amparo». En este contexto, «como miembros transitorios de la FIPV, debemos aplicar el mismo criterio en nuestras competiciones para actuar con total coherencia y responsabilidad, evitando cualquier decisión que pudiera comprometer nuestra permanencia en el organismo internacional». Noticias relacionadas La Federación de Navarra confirma que jugará contra Gipuzkoa en el GRABNI Se mantiene el duelo entre Gipuzkoa y Navarra del GRABNI La Federación Navarra solicita «una moratoria» para la disputa del GRABNI ·Explica que «con el objetivo de buscar entendimiento y soluciones», ayer convocó una reunión con ambas federaciones. Con la Federación riojana «se abordó la situación en profundidad, pero la petición de que tomaran una postura clara no tuvo éxito. En consecuencia, y siguiendo los criterios establecidos por la FIPV, nos vimos en la obligación de no permitir su participación en el Torneo GRABNI». Con la Federación Navarra de Pelota Vasca se intercambiaron posturas y se aclaró la situación. «Tras exponerles el contexto en el que nos encontramos, mostraron comprensión y disposición al diálogo. Como resultado, realizaron unas declaraciones públicas que han sido bien recibidas, la cual ha confirmado que permitirá su participación en el Torneo GABNI». Por último, la Federación de Pelota Vasca de Euskadi quiere dejar claro que «esta no es una decisión que tomemos por voluntad propia, sino una consecuencia directa de la denuncia presentada por la Federación Española de Pelota ante el TAS contra la Federación de Pelota Vasca de Euskadi, la cual ha generado un escenario en el que debemos actuar con máxima prudencia para no poner en riesgo nuestra afiliación a la FIPV. No obstante, nuestro objetivo sigue siendo trabajar por los y las pelotaris y por la pelota vasca, garantizando siempre las mejores condiciones para su desarrollo y crecimiento». Y confía en que «en el futuro, puedan darse las condiciones necesarias para retomar la colaboración con la Federación Riojana de Pelota dentro de un marco institucional estable y alineado con las normativas internacionales».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión