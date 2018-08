Faltó un pelín de frescura de Albisu

A pesar de que Olaizola II y Larunbe llevaron la delantera en el electrónico desde el primer tanto hasta el último, pese a que disfrutaron de una enorme ventaja de diez tantos con el 19-9, Arteaga II y Albisu abandonaron el Bizkaia de Bilbao con la impresión de que dejaron pasar una buena oportunidad. El delantero de Goizueta y el zaguero de Galdakao ganaron 22-19 y disputarán mañana la final del Torneo Aste Nagusia contra Elezkano II y Zabaleta, pero dejaron la sensación de que controlaron más el marcador que el juego.

Un dinámico Axier Arteaga, autor de trece tantos de jugada, careció de un pelín más de frescura de su zaguero, Jon Ander Albisu. Lo reconoció el ataundarra: «Me ha costado calentar y no he empezado bien. Luego me he sentido mejor, pero he hecho bastantes regalos. Sobre todo después del primer descanso obligatorio, cuando se nos han escapado 19-9».

Hay una explicación. Porque Jokin Altuna no es el único que lleva un agosto intenso. Albisu suma cifras similares: «El de hoy ha sido mi décimo partido en agosto. He jugado los últimos ocho desde el sábado 11, en un periodo de trece días». Es además el único participante en el torneo de Bilbao que el martes intervino en la final del Bizkaia por equipos. Ración doble en tres días. «Ahora descanso seis días hasta el Ciudad de San Sebastián», apunta aliviado el ataundarra. «Disputaré la semifinal del miércoles».

«Si le hubiera ayudado más...»

Jon Ander Albisu valoró positivamente la aportación de su delantero, Arteaga II. «Axier ha jugado muy bien. Ha terminado bastantes tantos. Si le hubiera ayudado un poco más...».

El lasartearra, curiosamente, era crítico con el juego que desplegó sobre la cancha bilbaína: «Estoy contento con mi rendimiento en ataque, pero no con mi defensa. Me ha ocurrido justo lo contrario de lo que venía haciendo en mis últimas actuaciones».

Coincidió Arteaga II con Albisu a la hora de señalar el momento clave de la semifinal: «Ha sido disputada hasta el tanto doce. Tras el descanso nos hemos salido un poco del partido. Se nos han ido al 19-9 a base de jugadas de saque-remate de Aimar y de regalos nuestros». Un dato: desde el 12-8 hasta el 18-9 dieron a buena 55 pelotazos, a un promedio más bien escaso de casi siete por tanto. Muy pocos.

Un Aimar Olaizola más eficaz que brillante y un Larunbe menos fallón que en compromisos precedentes tenían encarrilado el pase a la final con esa renta de diez tantos. Pero tras el piedre del zaguero de Galdakao tras golpearle en el cuerpo la pelota que había llevado a buena en el txoko (19-10), Arteaga II comenzó a encadenar remates uno detrás de otro. Hasta tal punto que llevó la inquietud al bando adversario.

Olaizola II falló sendos ganchos en las dos ocasiones que recuperó el saque. Mandó uno a la chapa con 20-14 y otro a la contracancha con 21-16. Mientras Arteaga seguía a lo suyo, a los colorados les costaba sumar. Sin embargo, dos errores de Albisu, uno arriba y otro abajo, permitieron a los favoritos llegar a 22. Habían cedido demasiado terreno.