Pelota «Voy a más, pero me falta chispa en las piernas» Endika arma el brazo con Urriza al costado. / PEDRO MARTÍNEZ Urriza mantiene opciones de ser finalista directo gracias a su victoria sobre Endika, que se vino abajo tras el 14-11 J.L. Domingo, 26 agosto 2018, 09:49

Javier Urriza conserva posibilidades de llegar directamente a la final después de doblegar 30-12 con autoridad a Endika en el primer partido de la tercera jornada de la liguilla del Torneo Kutxabank, ayer en Galarreta. Este resultado sitúa líder provisional al expalista de Pamplona por delante de un Xanti Uterga que tiene pendiente el duelo contra Barrenetxea IV, programado para el martes en el frontón largo hernaniarra.

30 URRIZA 12 ENDIKA Tiempo de juego: 44 minutos y 35 segundos. Pelotazos a buena: 123. Tantos de saque: Urriza, 11. Endika, 2. Faltas de saque: Urriza, 2. Endika, 0. Tantos en juego: Urriza, 14. Endika, 7. Tantos perdidos: Urriza, 1. Endika, 5. Marcador: 1-0, 1-1, 4-1, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4, 6-5, 7-5, 7-6, 12-6, 12-7, 13-7, 13-10, 14-10, 14-11, 18-11, 18-12 y 30-12. Momios de salida: 100 a 35 a favor de Javier Urriza. Botilleros: Seve Arcelus con Urriza y Jon Zabala con Endika. Clasificación: 1. Urriza, 10 p. (3 partidos); 2. Uterga, 8 p. (2); 3. Endika, 5 p. (3); 4. Barrenetxea IV, 3 p. (2).

Las cuentas están claras. Uterga sellará el pase a la final del sábado 8 de septiembre si hace 27 tantos frente a Barrenetxea IV ya que sumaría dos puntos y el empate en la cabeza con Urriza se resolvería a su favor por el resultado particular entre ellos. Si hace 26 o menos, el alcalde de Doneztebe disputará la semifinal del próximo sábado.

El finalista directo será Urriza si Uterga termina el martes con 26 tantos o menos. De lo contrario, el pentacampeón deberá pasar a la semifinal.

Endika se ha complicado la vida con la derrota de ayer ya que pasa a depender de otros. Sin pasaporte directo para la final, necesita que Barrenetxea IV pierda frente a Uterga para acceder a la semifinal.

Barrenetxea IV, cuarto integrante de la liguilla, se lo jugará a una carta: si gana a Uterga, será semifinalista; si pierde, adiós. Así de claro.

Once saques de Javier Urriza

Urriza encontró menos obstáculos de los presumibles frente a un triste Endika que se vino completamente abajo después del 14-11. Ya antes había dado síntomas de debilidad el de Saldias en varias pelotas claras que falló. Sobrevivía gracias a sus tantos al resto, siete en total.

Consumada su victoria, Urriza reconoció que «noto que voy a más, aunque sin toda la chispa que me gustaría en las piernas. Me voy encontrando cada vez mejor. He acabado contento con el saque y con el botecorrido. Veremos si tengo que pasar por la semifinal. Si la juego bien y gano, llegaré con más confianza a la final».

Mejoró prestaciones anteriores con el saque, si bien tuvo que corregirlo sobre la marcha. «He cometido dos faltas al principio. He decidido recortar la carrerilla y buscar la colocación. Me ha ido bien».

Sin alcanzar su mejor nivel, el que le ha llevado a la conquista de cinco txapelas individuales, Javier Urriza parece encontrar poco a poco el juego y la confianza. Aunque cayó ante Uterga en su primer compromiso, sigue siendo el candidato indiscutible para ganar este campeonato. Falta corroborarlo.