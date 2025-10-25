Ezkurra II-Larrañaga y Ansa II-Zubiri inician el Parejas con dos cómodos triunfos

Ansa II-Zubiri y Ezkurra II-Larrañaga dieron el primer paso hacia las semifinales del Campeonato de Parejas-Fundación Orona después de imponerse por 2- ... 0 a Jabalera-Juanenea y Aldabe-Azpiroz respectivamente y sumar sus primeros cuatro puntos, por ninguno sus rivales.

En el primer partido Zubiri mandó sobre la cancha y junto a Ansa sumaron más que Jabalera y Juanenea. El zaguero de Goizueta sólo cometió un error en todo el partido e hizo hasta diez tantos, siendo decisivo en el momento más difícil de los colorados.

Tras un primer set cómodo para Ansa y Zubiri (8-15), Jabalera y Juanenea despertaron en el segundo. Se adelantaron 12-9, pero Zubiri apareció pata anotarse cuatro tantos de saque y otro de jugada para llevarse la victoria por 13-15.

A Jabalera le costó entrar en el partido y sumó seis tantos, mientras que su compañero cometió tres errores en el segundo set que fueron importantes.

En el segundo partido Ezkurra II y Larrañaga ganaron por 15-12 y 15-7. Ezkurra II fue dominador delante con nueve y siete tantos en cada set, por un solo error. Hizo todo bien. Estuvo bien secundado por Larrañaga que sumó siete tantos de saque en total, formando un dúo muy sólido ante el que poco pudieron hacer. Aldabe lo intentó y Azpiroz estuvo trabajador, pero no acertado. No rompía en el peloteo y solo hizo tres tantos.

En el primer partido del campeonato de Segunda, los hermanos Aiestaran ganaron 2-0 (15-10 y 15-13) a Goikoetxea V y Goikoetxea VI. Paulo y Aitor se compenetraron a la perfección y fueron más sólidos que sus contrincantes, que no estuvieron mal. Jugaron bien y el partido fue bonito.