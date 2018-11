Pelota Ezkurdia, a saltarse las estadísticas Urrutikoetxea y Ezkurdia, ayer en el Bizkaia de Bilbao. / ALBERDI Pese a los antecedentes, las apuestas se inclinan por el de Arbizu, a quien el de Zaratamo considera favorito «visto el momento de cada uno» JOSEBA LEZETA Jueves, 1 noviembre 2018, 09:43

El pleno de victorias de Mikel Urrutikoetxea sobre Joseba Ezkurdia en sus cuatro enfrentamientos individuales -dos dentro de la jaula y dos en el Manomanista- debería bastar para que el vizcaíno partiera con la vitola de favorito en la segunda semifinal del Campeonato del Cuatro y Medio, la tarde del domingo en el Bizkaia de Bilbao. Sin embargo, el propio delantero de Zaratamo se apresura a restar valor a esa estadística. «Visto el momento de cada uno, Ezkurdia es el favorito».

Comparte esa opinión con más gente. De hecho, los corredores de apuestas presumen momios de salida de 100 a 80 que seguramente derivarán en traviesas de 60 a 100 por abajo.

Bizkaia de Bilbao Urrutikoetxea, primero en elegir, escoge pelotas de 105 4 y 104.4 gramos, «bonitas para la semifinal y parecidas a las de mi rival. Quizá las mías son algo más vivas». Ezkurdia opta por dos de mayor peso, 106 8 y 105.7. «Fuertes, para hacer daño cuando les das. Una de las de Mikel me ha gustado y la otra es más tranquila». Martínez de Irujo acompañó a Bilbao a Ezkurdia y siguió su entrenamiento posterior con Elezkano II, dirigido por Jokin Etxaniz.

Entiende Urrutikoetxea que su triunfo por 22-17 en la edición de 2017, también en el Bizkaia, no sirve de referencia. «Ha pasado un año. Aquello fue en la liguilla de cuartos de final. Ahora nos encontramos en semifinales, lo que supone mayor nerviosismo. Espero un partido duro, como todos los que he disputado hasta ahora contra Joseba».

El vizcaíno es consciente de que sale de una mononucleosis que «me tuvo dos meses sin saber lo que era y tres fuera de las canchas sin hacer nada, ni gimnasio ni entrenamientos de frontón. Cuando sufres mal de manos o te rompes algún hueso, puedes seguir con la preparación física. No era mi caso. No podía hacer nada. Eso me llevó a perder masa muscular».

Sin embargo, Mikel Urrutikoetxea no teme la exigencia física del choque. «Si el partido se endurece, aguantaré. No me veo tan mal. He hecho ensayos de frontón y he disputado tres partidos. Desde ese punto de vista, no habrá excusa por mi parte».

También muestra sastisfacción por su rendimiento en el presente campeonato. «Estar en semifinales siempre resulta especial y este año, todavía más. Antes de empezar el campeonato, habría firmado llegar hasta aquí. Contra Bengoetxea VI me encontré bien pese a la derrota. También me vi mejor el día que gané a Elezkano II. Contra Julen Retegi pude acusar la tensión. Me noté cansado y lento de piernas. Tengo un compromiso bonito por delante. Que Ezkurdia sea favorito no significa que vaya a ganar. Si puedo coger las riendas del juego, tendré opciones de victoria».

Ezkurdia, cauto

Al contrario de su oponente, Joseba Ezkurdia es ahora mismo un pelotari sin ninguna duda, convencido de su juego y en racha de resultados. Ha brillado con luz propia en la liguilla. Eso no le hace perder la cautela. «Lo que he hecho hasta ahora no vale nada. Esto es a un partido y un día. Estoy concentrado en mis entrenamientos diarios. Lo importante es que me encuentro bien. Atravieso un buen momento y trataré de aprovecharlo».

El de Arbizu destaca las aptitudes de un Urrutikoetxea que le ha hecho sufrir en varias ocasiones. «Es completo y juega fácil. No inventa, pero maneja bien lo que sabe hacer. Es un pelotari grande. Magnífico restador, saca bien, mete la pelota de volea en el txoko, posee un buen gancho... Contra este tipo de pelotari hay que conceder poco».

Consciente de que el Bizkaia limita en parte sus cualidades porque «la pelota coge bote y da tiempo para defender», pretende ignorar ese detalle. «Tengo que olvidarme del frontón y centrarme en mi juego».

Se le ve fino, aunque «no haya buscado bajar mi peso. Ayudado por la rutina propia de los campeonatos, me cuido y me preparo físicamente algo más que durante el verano. He perdido un par de kilos».

Campeón de parejas con Zabaleta, Ezkurdia persigue su primer título individual. «Sería algo grande disputar mi primera final individual y además en el Navarra Arena. Sé que el objetivo es difícil, pero supondría un excelente remate para mi temporada».