«Ezkurdia ha sido mejor que yo y ha ganado con todo merecimiento»

Jokin Altuna aceptó con deportividad la derrota. El amezketarra acababa de ser destronado de la jaula en su tercera final consecutiva. «Ya había comentado que el Navarra Arena era un frontón bueno para atacar y no tan bueno para defender. A mí hoy me ha tocado lo segundo. Lo siento, lo he intentado, pero no ha podido ser. Estás triste cuando pierdes una final, pero Ezkurdia ha sido mejor y ha ganado con todo merecimiento. Cuando conseguí la primera txapela pensaba que el mundo se había acabado. Lo que hay que hacer es olvidarlo. No lo considero un fracaso, me voy con la cabeza bien alta».

A su juicio «he sufrido mucho a lo largo de este campeonato, no he disfrutado mucho. He llegado hasta aquí. Joseba ha sido el mejor desde el comienzo de la competición y ha vuelto a demostrarlo». Considera que «la clave ha estado en la velocidad. Ha habido tantos en los que he podido hacer más, pero él conectaba la derecha y a mí no me quedaba otra opción que defender. Joseba ha atacado más, le ha dado más velocidad a la pelota y he jugado al ritmo que ha puesto él».

Reconoció que «ha habido momentos del partido en el que me he encontrado bien, pero otros en los que me he sentido incómodo. Ezkurdia me ha hecho algunos regalos y no los he sabido aprovechar. En cambio, él ha estado muy efectivo en el remate».

Incidió en que «Ezkurdia no me ha ganado por el frontón, sino porque ha sido mucho mejor que yo. Con el 8-14 seguía pensando que tenía opciones de ganar la txapela pese a que estaba muy complicado. He conseguido ponerme 15-14, pero repito que él ha sido mejor. Mi única esperanza eran los tantos que podía hacerle, que no han sido muchos a partir de ese momento».

El físico también resultó determinante en el desenlace de la final. «Cuando estás todo el rato defendiendo, te cansas más que el contrario y casi siempre me ha tocado defender». Encajó el amezketarra cinco saques «Joseba saca mucho», admitió. Y también le hizo daño el de Arbizu con la dos paredes. «En esos tantos en los que Ezkurdia ha tirado la dos paredes los tenía dominados y yo estaba vendido».

Además de la derrota, Altuna III se llevó un fuerte golpe en el dedo anular de su mano izquierda. «Ha sido al restar el último saque. Le he dado mal a la pelota y me he hecho daño. Ahora está un poco hinchado, pero espero que no sea nada importante. El Parejas está ahí y juego el viernes en casa».

El amezketarra también quiso agradecer el apoyo que recibió en las gradas. «Ha venido mucha genta a animarme y me da pena por ellos. Hay que seguir adelante, de nada vale mirar hacia atrás una vez que ya has perdido. Ahora, a cenar a gusto», dijo.