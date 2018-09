Pelota Ezkurdia y Ander Imaz dan la gran campanada Ander Imaz golpea de derecha ayer en el Adarraga de Logroño ante José Javier Zabaleta. / DÍAZ URIEL Derrotaron contra todo pronóstico en el Adarraga a Aimar y Zabaleta en el inicio de la feria de San Mateo ENRIQUE ECHAVARREN Lunes, 17 septiembre 2018, 08:07

«Durante el verano, he jugado muy pocos partidos como el de hoy, me he visto con chispa y me ha salido todo». Así de sincero se mostraba Joseba Ezkurdia a la conclusión del partido del torneo de parejas que daba inicio a la feria de San Mateo de Logroño, la que pone fin al verano pelotístico. El delantero de Arbizu y un serio y trabajador Ander Imaz protagonizaron la gran campanada del ciclo mateo al imponerse a Olaizola II y Zabaleta por un contundente 8-22. De esta forma suman el primer punto dentro del grupo A y se aseguran un buen colchón de catorce tantos en caso de empate para plantarse en la final. Más no se puede pedir... Los perdedores dicen prácticamente adiós a sus opciones.

Ezkurdia y Ander Imaz eran los convidados de piedra, pero se les subieron a las barbas a los grandes favoritos. Y les obligaron a poner los pies en la tierra. Zabaleta llegaba al Adarraga con la vitola de zaguero dominador del verano. Vencedor en los torneos de La Blanca y Bilbao, con ocho victorias en los once partidos de las seis ferias que ha disputado, el de Etxarren tenía gran cantidad de papeletas para arrasar también en San Mateo. Formaba pareja con Aimar Olaizola y la cátedra les otorgaba el cartel de favoritos.

Pues ni por esas. Aimar y Zabaleta fueron ayer unas sombras de los pelotaris que tan buena imagen han dado en las ferias estivales. Nada de nada. Fallo tras fallo. Error tras error. Perdidos, sin capacidad de reacción, fueron presa fácil de un Ezkurdia que se fue creciendo a medida que los tantos caían en su casillero y de un Ander Imaz que lo celebraba como si se hubiese apostado un Ferrari.

Ezkurdia y Ander Imaz comenzaron a cimentar su victoria prácticamente desde que la pelota se puso en juego. Una volea al txoko del de Arbizu, imposible de responder, fue su primera tarjeta de visita. Iban en serio a pesar de que nadie daba un euro por ellos. El dinero salió claramente a favor de Olaizola II y Zabaleta -40 a 100 por abajo-. Solo algunos bajistas y un reducido grupo de ilusos confiaba en las opciones de Ezkurdia y Ander Imaz. Pues resulta que una hora después de que los cuatro protagonistas saliesen a calentar, se estaban frotando las manos. Y bien además. Primer día de feria matea y primer puyazo a los bolsillos de los apostantes. A partir de ahora no habrá tantas alegrías. No lo duden.

Aimar, autocrítico

Aimar Olaizola no se escondió. Siempre está a las duras y a las maduras. Reconoció que «ha sido mi peor partido en todo el verano, hacía tiempo que no jugaba así de mal. Desde el principio no me encontraba bien, no tenía buenas sensaciones. Tenía miedo porque después de jugar tantos partidos puede salirte uno malo, como el de hoy. Ezkurdia estaba más descansado, más fresco».

El goizuetarra confirma que «teníamos esperanzas de cuajar una buena feria, pero con este resultado es prácticamente imposible llegar a la final. A partir de ahora intentaremos dar una buena imagen». Mañana se medirán a Víctor y Rezusta, los vigentes campeones. Están obligados a ganar y por un marcador muy contundente. Una nueva derrota significará su adiós al torneo riojano. Por la puerta de atrás.

Ezkurdia y Ander Imaz respiran tranquilos. Ya han hecho lo más difícil. Tienen casi cuatro días para preparar el choque ante Víctor y Rezusta. El delantero de Arbizu se ha mostrado arrollador en el estreno del ciclo riojano. Cuando está con juego es muy difícil de parar. Y Ander Imaz también está de dulce. Aunque no domine al contrario, es muy difícil hacerle el tanto. Aporta al compañero una seguridad contagiosa.

Además de ser la última feria del verano, los Sanmateos guardan un botín para quienes aspiren a disputar la próxima semana las semifinales del Master Codere. Ezkurdia y Ander Imaz han cogido, de momento, la rueda buena. En cambio, Aimar ha pinchado en la salida.