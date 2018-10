«Joseba Ezkurdia ha puesto otro nivel y no he podido responder». Esta confesión de Jokin Altuna resume con fidelidad lo sucedido ayer sobre la cancha del Atano III, donde el delantero de Arbizu cerró su pase a semifinales con un contundente triunfo por 10-22 ante el de Amezketa, que se jugará el pase ante Víctor en la última jornada del grupo A. Este resultado elimina automáticamente a Aimar Olaizola, quien seguramente renunciará al intrascendente compromiso que le resta, ante Ezkurdia, por el mal estado de su mano derecha.

10 ALTUNA III 22 EZKURDIA Tiempo de juego 38 minutos y 34 segundos. 6:30 de juego real. Pelotazos a buena 187. Tantos de saque Altuna III, 1. Ezkurdia, 3. Faltas de saque Altuna III, 1. Ezkurdia, 0. Pasas del cuatro y medio Altuna III, 0. Ezkurdia, 0. Tantos en juego Altuna III, 9. Ezkurdia, 14. Tantos perdidos Altuna III, 4. Ezkurdia, 0. Marcador 0-4, 2-4, 2-6, 3-6, 3-13, 4-13, 4-14, 6-14, 6-16, 8-16, 8-17, 10-17 y 10-22. Momios de salida 100 a 90 a favor de Altuna III. 70 a 100 por abajo. Telonero Irribarria manda como cabe exigirle para superar 19-22 con Erostarbe a Mendizabal III y Martija. Incidencias tres cuartos de entrada en el Atano III de Donostia. 1.106 espectadores. En la grada lateral del piso de arriba quedaron sin vender solo media docena de entradas. Partido sin botilleros al tratarse de dos manistas de Aspe. Juan Martínez de Irujo estuvo cerca de su pupilo Ezkurdia pese a no poder ejercer de botillero. También asistió al festival Asier Illarramendi, futbolista de la Real Sociedad.

Fue demasiado Ezkurdia para este Altuna III, de vuelta a la realidad después del triunfo cosechado ante Olaizola II, engañoso por el bajo estado actual del delantero de Goizueta. «No me he visto nada bien», añadió el defensor del título. «No he llegado en las mejores condiciones. Aunque no he sentido ningún dolor ni molestia en el brazo izquierdo -sale de una rotura fibrilar en el bíceps-, estoy sin la confianza que dan los entrenamientos. Me he sentido sin ritmo. Además, la pelota no me entraba en la mano».

Altuna III flojeó más de derecha, el brazo en el que no ha sufrido ningún problema, que de zurda. «He tenido pelotas en el ancho para atacar y no he hecho nada de daño». Sin embargo, quiere ser positivo: «Aunque ahora tras esta derrota, lo veo negro y soy consciente de que Víctor impone un ritmo alto al juego, también es verdad que hace tres semanas habría firmado llegar en esta posición a la última jornada de la liguilla de cuartos».

Las apreturas acompañan a Jokin Altuna desde que participa en estas fases del Cuatro y Medio. «De perder un partido, mejor hacerlo en la liguilla. Intentaré dar la vuelta a esta situación. Lo que he aprendido estos cuatro años es que lo peor después de caer derrotado es bajar la cabeza».

Joseba Ezkurdia, el mismo al que Altuna III había maniatado en anteriores duelos tanto de la jaula como del Manomanista, fue esta vez un pelotari inaccesible al que apenas pudo hacer cosquillas. El de Arbizu, que no falló ninguna pelota, le obligó a fabricarse sus tantos uno a uno, con sacrificio. El amezketarra no encontró un solo regalo sobre la cancha del Atano III.

Velocidad, velocidad...

«He tenido muy buenas sensaciones desde el principio», indicó Ezkurdia mientras saboreaba el pase a semifinales. «He dado velocidad a la pelota, he cogido altura en el resto... A mitad de partido no he jugado bien tácticamente un par de tantos, pero después he vuelto a la línea del principio».

Defendió pelotas difíciles, llegó a las esquinas para frenar los ataques del oponente, abarcó mucha cancha e imprimió una velocidad que ahora mismo está fuera del alcance del vigente campeón manomanista, falto de rodaje y de ensayos específicos para la distancia.

«¿Si ha sido mi mejor partido dentro del cuatro y medio? Es difícil elegir uno», apunta Ezkurdia. «Creo que he estado en la línea de mis últimas actuaciones. Ya lo he dicho en más de una ocasión: después de conseguir el título de Parejas, me he tranquilizado, he adquirido confianza y estoy haciendo bien las cosas. Sabía que si Jokin cogía el saque, podía hacerme rachas de tantos. He intentado seguir concentrado». Ha ahuyentado esas pájaras más psicológicas que físicas que le acompañaron durante una época.

Además, la zurda le funciona. Quedó claro tanto a la hora de restar saques -encontró altura en el frontis para dificultar los remates del contrario- como cuando se lanzó a terminar el tanto. Firmó seis acciones de saque-remate. «He cambiado un poco el chip», señala Joseba Ezkurdia. «Soy más agresivo, voy con hambre a por la pelota y juego más ofensivo». Selló cuatro tantos de gancho y también desplazó larga la pelota al ancho con la izquierda.

La más que presumible baja de Olaizola II en la última jornada de la liguilla amenaza con dejarle un fin de semana sin partido, circunstancia que pretende evitar el delantero de Arbizu. «Si puedo quiero jugar en lugar de esperar quince días. Como las manos siguen bien, creo que donde mejor estoy es sobre la cancha. Hablaré con la empresa y veremos qué me dicen».