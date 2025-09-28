Examen de selectividad para Altuna III y Ezkurdia en Logroño

Superada con holgura y sin dudas de ningún tipo la fase de grupos, Altuna III y Ezkurdia pasan el examen de selectividad este domingo por ... la tarde ante Jaka e Iztueta con ocasión de la final del Torneo San Mateo, en un Adarraga de Logroño lleno por tercera vez en la feria (ETB1, 17.30 horas). Si nos atenemos a las antecedentes, la presencia de Jokin Altuna vuelve a ser clave a la hora de atraer público al frontón riojano.

Todo indica que el nivel de exigencia va a subir este domingo para la experimental dupla de delanteros. Tanto el valor actual como su proyección de futuro, con el Campeonato de Parejas en el horizonte, se someten a un ensayo en toda regla. En caso de victoria, su aptitud para retos todavía mayores quedará aprobada y contrastada. Si la nota es baja, surgirán dudas.

Jaka, autor de un verano interesante, e Iztueta, sin apenas altibajos al máximo nivel, forman también una pareja capaz de rendir al máximo nivel. Lo han demostrado en la feria matea frente a Larrazabal-Mariezkurrena II –a nadie extrañaría que Baiko apostara por estas dos uniones en la próxima edición del Campeonato de Parejas– y contra Darío-Rezusta, a los que pasaron por encima en el duelo que decidió el pase a la final del grupo B.

La suerte de la final puede depender en buena parte de la capacidad de Martxel Iztueta para desactivar la volea de Joseba Ezkurdia, quien en los dos compromisos anteriores se ha plantado de aire con éxito a la altura del cinco. Desplazarlo un par de cuadros más atrás o cruzar la pelota a la pared izquierda parecen buenas soluciones, fáciles sobre el papel y complicadas cuando hay que pasarlas a limpio.

Jokin Altuna, con el primer puesto del ranking de la LEP:M garantizado de nuevo, vuelve a la final de San Mateo tres años después de ganarla con Martija. La de hoy es la sexta en su trayectoria, con un balance de dos victorias y tres derrotas. Incluye dos 22-21 de desenlace adverso: favorable en 2015 con Merino II de compañero sobre Olaizola II-Urrutikoetxea –el amezketarra resolvió el 21 iguales con una parada al txoko– y adverso en 2016 con el mismo zaguero a manos de Ezkurdia-Rezusta. Han pasado diez años desde la primera.

Quizá su peor recuerdo sea el de 2018. Rezagado 14-9 junto a Aretxabaleta ante Ezkurdia e Imaz, se vio obligado a abandonar la cancha antes de tiempo por una lesión en el bíceps del brazo izquierdo.

Una final menos, cinco, ha jugado Ezkurdia en Logroño: ha ganado tres y ha perdido una. Es la segunda para Jaka, batido en la de 2022, y la primera para Iztueta en su segunda participación en el torneo riojano. Asombró el año pasado pese a no llegar lejos y ha confirmado esta vez todo lo bueno que prometía.