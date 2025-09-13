La Euskal Selekzioa Sub-23 de trinquete compite en el Mundial

La Federación de Pelota Vasca de Euskadi (FPVE), con su presidente Joxemari Mitxelena a la cabeza, se encuentra ya en Argentina donde la Euskal Selekzioa ... comenzará mañana su participación en el Campeonato del Mundo Sub-23 de trinquete, que se desarrollará hasta el 20 de septiembre en la localidad de Venado Tuerto, bajo el marco oficial de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV).

Este campeonato supone la primera ocasión en la que una selección oficial de Euskadi compite en un Mundial FIPV, tras su participación anterior en la Liga de Naciones de frontón de 54 metros. Se trata, sin duda, de un paso histórico para la internacionalización de la pelota vasca, el reconocimiento de la identidad deportiva vasca y el impulso al talento joven.

Euskal Selekzioa competirá contra las selecciones de Argentina, Bolivia, Chile, España. Francia, México, Perú y Uruguay. Lo hará con un combinado muy joven compuesto por 21 pelotaris que, según el director técnico de la EEPF, Aitor Erauzkin, intentará «coger experiencia» en las modalidades de paleta goma y paleta cuero y que acude «con opciones» de lograr cosas importantes en las de mano y xare.

En paleta goma, bajo la dirección del irundarra Iñaki Mutuberria, competirán Beñat Martinez de la Fuente (Adurtza), Iñaki Lopez de Munain (Gazteleku), Ian Davis Ezquerro (Txost), Oihan Luzuriaga (Errekaleor), Olatz Zulaika (Olgetan), Naroa Saez y Naroa Zulaika (Olgetan) y Enara Macicior (Hernani).

En paleta cuero el seleccionador Peru Egurbide se ha llevado a Markel Sierra y Unax Curros (Kurene), Endika Garcia (Lagun Artea) y Manex Prieto (Euskal Jolas).

Mikel Uzkudun, en xare, cuenta con Oier Iturbe, Matxalen Mendizabal, Markel Mujica y Xuban Lopetegi (Ametsa).

Y en mano Eneko Uribe apuesta por Jon Jara y Unax Manterola (Hernani), Eneko Sorondo (EPLE), Ibai Arroitajauregi (Tornosolo) y David Alonso (Lagun Onak).

La Euskal Selekzioa debutará el lunes en paleta goma ante Chile, en mano individual frente a México y en mano parejas frente a Bolivia.