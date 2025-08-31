Euskal selekzioa logra cuatro oros y tres platas

El Diario Vasco Domingo, 31 de agosto 2025, 06:13 Comenta Compartir

Euskal selekzioa sumó cuatro oros y tres platas en el Mundial de Wallball de Leeuwarden (Países Bajos). Miren Larrarte, de Bidania, ganó el oro en dobles mixtos junto a Lur Ziarrusta y también la plata tras perder ante Olatz Arrizabalaga en un ajustado partido en la final individual. Los otros dos oros fueron en individual para Mikel Beldarrain y en dobles para Beldarrain y Ziarrusta.