Euskadi disputa este viernes tres de las ocho finales para las que ha obtenido la clasificación

Gracias a la victoria en las semifinales de pala corta y los resultados en la última jornada de la fase de grupos de cesta, Euskadi ... estará presente en ocho de las nueve finales que conforman el programa de la Liga de Naciones que se disputa en frontones vizcaínos. Solo se le ha escapado la de paleta cuero, en la que ni siquiera habrá medalla.

La jornada de este viernes deparará tres de esas ocho finales, en concreto la de pala corta en el Bizkaia contra Francia y las dos de cesta individual en Barakaldo, la de mujeres frente a España y la de hombres ante Francia en un presumible Erkiaga-Olharan.

Si bien Gaubeka e Ibargarai ganaron para Euskal selekzioa la semifinal contra Chile, en la final ante la pareja gala Necol-Brefel dejarán su lugar a Gaubeka e Imanol. Para el sábado en el Bizkaia quedan las cuatro finales de mano, todas ante España, y la de pelota adaptada, que medirá a Euskadi con Francia. Las primeras medallas de bronce han sido para Argentina (adaptada) y México (mano individual mujeres).

El TAS aplaza su decisión

Si bien el plazo inicial expiraba este viernes, el TAS ha pospuesto la decisión sobre si es competente para arbitrar el contencioso que la Federación Española mantiene con la Internacional sobre la admisión de Euskadi como miembro de pleno derecho del máximo organismo internacional de la pelota.