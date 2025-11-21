Euskadi acude con una selección de 27 pelotaris a la Liga de Naciones de Bilbao
San Sebastián
Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:16
Veintisiete pelotaris de cinco modalidades distintas -veinte hombres y siete mujeres- representarán a Euskal selekzioa a partir de mañana en la Liga de Naciones de ... frontón de 36 metros. Constará de siete días de competición hasta el sábado 29. Bilbao, con el Bizkaia como centro neurálgico y el complemento del frontón de La Esperanza, es la sede principal del torneo, completada por Barakaldo.
La delegación vasca aspira a estar en la lucha por las medallas y a conquistar las plazas a repartir para el Mundial del próximo año en San Luis (Argentina). Participan diez selecciones: Francia, España, México, Argentina, Cuba, Chile, Estados Unidos, Bolivia, Portugal y Euskadi, que ha convocado a los siguientes pelotaris.
Mano: Gaizka Karregal, Eñaut Lizeaga, Beñat Zubizarreta, Beñat Azketa, Unax Landa y Aingeru Bernaola.
Mano (exhibición): Enara Gaminde, Naroa Agirre, Madalen Etxegarai, Olatz Arrizabalaga y Amaia Aldai.
Paleta cuero: Ander Landeta, Jagoba Madariaga, Ibai Pérez e Iñaki Urrutia.
Pala corta: Esteban Gaubeka, Ibon Garate, Imanol Ibáñez y Xabier Ibargarai.
Cesta punta: Elaia Gogenola, Ihart Arakistain, Eñaut Urreisti y Aritz Erkiaga.
Pelota adaptada: Beñat Lizaso, German Elkoro, Sergio Rodríguez y Aingeru Senperena.
