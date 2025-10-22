Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CUATRO Y MEDIO

ETB1 dará en directo el Ezkurdia-Etxeberria desde Elizondo

El Diario Vasco

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:29

Comenta

Euskal Telebista ha variado sus planes iniciales y retransmitirá este viernes el Ezkurdia-Peio Etxeberria desde Elizondo en lugar del Jaka-Larrazabal de Tafalla. Esta circunstancia no cambia la hora de comienzo del festival de la localidad baztandarra. Emitido por ETB1, lo mantienen a las seis de la tarde, si bien varían el orden de los partidos. Empezará con el Serie B, seguirá con el de Primera y acabará con el de parejas. La cita de Tafalla no dispondrá de televisión.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  4. 4 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  5. 5

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua
  6. 6

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  7. 7 Un nutricionista explica por qué el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría»
  8. 8

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  9. 9

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ETB1 dará en directo el Ezkurdia-Etxeberria desde Elizondo