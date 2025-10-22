ETB1 dará en directo el Ezkurdia-Etxeberria desde Elizondo

El Diario Vasco Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:29 Comenta Compartir

Euskal Telebista ha variado sus planes iniciales y retransmitirá este viernes el Ezkurdia-Peio Etxeberria desde Elizondo en lugar del Jaka-Larrazabal de Tafalla. Esta circunstancia no cambia la hora de comienzo del festival de la localidad baztandarra. Emitido por ETB1, lo mantienen a las seis de la tarde, si bien varían el orden de los partidos. Empezará con el Serie B, seguirá con el de Primera y acabará con el de parejas. La cita de Tafalla no dispondrá de televisión.