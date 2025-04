El espectáculo lo puso la grada

La cancha cedió protagonismo ayer a la grada del Astelena. El espectáculo lo puso el público con un llenazo espectacular. Mil doscientos pelotazales poblaron ... el centenario recinto de la ciudad armera convocados por el día de Navidad, fecha señalada dentro del calendario de la mano profesional, y una combinación apetitosa que en absoluto respondió a las expectativas.

El medio centenar de localidades que restaban por colocar el lunes, incluidas algunas devoluciones de última hora correspondientes a los abonados, terminaron de venderse durante la mañana de ayer en la taquilla. Todo vendido. Como en los mejores tiempos.

Lástima que decepcionara el cierre de la quinta jornada del Campeonato de Parejas. No cabe achacar nada a los ganadores, Jokin Altuna y Ladis Galarza, autores de un partido serio y dominadores del juego desde el tercer tanto. Faltó oposición. Unai Laso y Jon Ander Albisu empezaron mal y terminaron igual de mal. Fallaron catorce pelotas entre ambos.

«De los cinco partidos es el día que Ladis mejor ha tocado la pelota, y le he dejado jugar» jokin altuna, aspe

«He fallado tres al principio y a partir de ese momento me he limitado a poner la pelota en el verde», reconoció Albisu. Esas se le marcharon arriba. «Además, Ladis no ha fallado casi ninguna. Ellos han jugado bien».

Tres cuartos de lo mismo en el caso de Unai Laso. Sumergido en una dinámica de errores, no encontró salida al laberinto en el que se metió. Su único tanto de jugada llegó en el 19-10, con el punto ventilado. Para entonces, la pareja azul transmitía la sensación de querer acabar cuanto antes con el despropósito.

Altuna III - Galarza 22 - 10 Laso - Albisu Tiempo de juego: 48 minutos y 58 segundos.

Pelotazos a buena: 351.

Tantos de saque: Altuna III, 3. Laso, 1.

Faltas de saque: Altuna III, 0. Laso, 0.

Tantos en juego: Altuna III, 7. Ladis Galarza, 1. Laso, 1. Albisu, 2

Tantos perdidos: Altuna III, 4. Ladis Galarza, 2. Laso, 6. Albisu, 5.

Marcador: 0-2, 7-2, 7-3, 8-3, 8-4, 11-4, 11-6, 15-6, 15-8, 19-8, 19-10 y 22-10.

MOMIOS DE SALIDA: 100 a 80 a favor de Altuna III y Ladis Galarza. 60 a 100 por abajo.

Incidencias: cartel de no hay billetes en el Astelena de Eibar. El papel se agotó por la mañana. 1.200 espectadores, de los cuales los más animados entonaron villancicos, canciones conocidas del repertorio vasco y algún que otro cantico brindado a Barriola y Euzkitze.

«Estaba en juego un punto importante para dejar a Altuna-Galarza uno por detrás, pero no ha podido ser», apuntó el zaguero ataundarra. «El sábado jugamos contra Ezkurdia y Martija en el Labrit. Esperemos ser capaces de dar nuestro verdadero nivel de juego».

Altuna III y Ladis Galarza suben al tercer puesto con el tercer punto de su cosecha. «Esperábamos un partido duro y hemos venido dispuestos a trabajar a fondo», señaló Altuna. No hubo tal, ni nada que se le pareciera. Empezó el amezketarra con dos o tres tantos marca de la casa y en cuanto vio cómodo a su zaguero atrás, le dejó hacer. En un torneo tan largo es recomendable repartir esfuerzos.

«Desastre, no le encuentro explicación; mi primer pelotazo ha sido bueno y todos los demás, malos» jon ander albisu, baiko

Más cuando entraban en un periodo de diez días con tres compromisos. Explica el amezketarra que «los cuatro encuentros anteriores habían sido duros. Ahorrarte un esfuerzo extra se agradece. También el tanteo. Nunca sabes lo que puede valer al final». Llama la atención la confianza que contagia a Ladis Galarza. Se porta como un veterano y como un buen amigo.

Más eficaz que brillante en esta ocasión, Jokin Altuna hizo gala de que la derecha le está funcionando en el zarpazo al rebote del 5-2. El intento forzado de botivolea a cargo de Albisu tocó la chapa de arriba. «Llevo tiempo bien con ese brazo. Noto que también hago daño con la cortada».

Si bien les queda mucho camino por andar, después de comenzar con dos derrotas en las dos primeras jornadas, el futuro se ve de otra manera y con mayor tranquilidad desde el tercer puesto y con una renta de dos victorias sobre las plazas sin recompensa, la séptima y la octava.