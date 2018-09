Pelota Erik Jaka vuelve a sonreír tras un calvario en silencio Erik Jaka, en el frontón de Lizartza, vuelve a vestirse de blanco tras recuperarse de una larga lesión. / IÑIGO ROYO Reaparece mañana en Pamplona después de tres meses de baja por una lesión en el dorsal ancho | El delantero de Lizartza sustituye a Julen Retegi y confirma que su intención es tomar parte en el Campeonato del Cuatro y Medio ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 26 septiembre 2018, 06:55

Erik Jaka ha recuperado la sonrisa. Después de más de tres meses en el dique seco por una rotura de fibras en el dorsal ancho derecho, el delantero de Lizartza reaparece mañana en el Labrit de Pamplona. Ocupa la plaza de Julen Retegi en el telonero del festival que incluye la segunda semifinal del Master Codere. Forma pareja con Jaunarena ante Pello Etxeberria y Erostarbe. Su intención es rodarse y tomar parte en el Campeonato del Cuatro y Medio, que comienza el próximo fin de semana y en el que figura en la lista de los seis pelotaris elegidos por Aspe.

«Han sido tres meses largos de trabajo de recuperación. Lo peor fue al principio, pero ahora solo quiero pensar en volver a jugar y que todo salga bien», declara Jaka, quien ayer realizó un entrenamiento intenso de una hora de duración -la semana pasada ya hizo otros dos fuertes- y tras el visto bueno llamó a la empresa para comunicarles que estaba en condiciones de reaparecer.

El delantero de Lizartza abandonó el pasado 25 de junio en el Astelena de Eibar la eliminatoria del Torneo San Fermín del cuatro y medio contra Altuna III con 6-2 en el marcador a favor del amezketarra al sufrir un latigazo en el dorsal ancho -fundamental en los movimientos de brazo de los manistas- en el momento de ejecutar un saque. Apenas podía mover el brazo en el vestuario. Danel Elezkano tuvo que quitarle los tacos. Ya intuía que tendría que permanecer alejado de las canchas durante un largo periodo de tiempo. Adiós al verano.

Ilustres damnificados

Jaka ingresaba en la lista de manistas que habían sufrido roturas de fibras en el músculo dorsal y otros próximos como el redondo menor integrada por Olaizola II -estuvo parado cinco meses-, Martínez de Irujo -dos meses y medio-, Zabaleta -mes y medio-, Aretxabaleta -más de cuatro meses-, Rico, Agirre, Zearra y Berasaluze IX. También Bengoetxea VI sufrió una distensión en su día -dos meses-.

Al día siguiente tenía previsto acudir a la clínica San Miguel de Pamplona para someterse a una resonancia magnética, pero al no remitir el edema se aplazó 24 horas. «Cuando me muevo noto bastante dolor, me baja desde el dorsal hasta la mano derecha», decía. El 27 de junio, los resultados de la resonancia confirmaron la existencia de una rotura de fibras en el dorsal ancho derecho de grado II.

Los médicos no marcaron plazos para su posible vuelta a las canchas. Su experiencia de otros casos invitaba a pensar en un periodo de un par de meses de baja, si bien había habido pelotaris que necesitaron más tiempo tras sufrir recaídas.

Paciencia y más paciencia

Un mes después, el lizartzarra reconocía que «vamos poco a poco. Voy al fisioterapeuta y me reúno tres o cuatro días a la semana con mi preparador, quien me marca un plan de trabajo diario. Dedico un montón de horas a la recuperación. Apenas me queda tiempo libre para dedicarlo a otras cosas. La segunda semana empecé a hacer bicicleta y la tercera cogí las gomas en el gimnasio. Noto bastante mejoría, pero sigo sin hacer gestos violentos con el brazo derecho. Esto requiere su tiempo y conviene no precipitarse».

El 20 de agosto se sometió a otra resonancia que reveló que el edema no había remitido por completo, lo que retrasaba un mes su recuperación. Aun así, el lizartzarra no se vino abajo. Siguió trabajando. «Todo el esfuerzo ha merecido la pena. Mirar hacía atrás no vale de nada. Ha habido más momentos malos que buenos, pero estoy contento por volver a las canchas después de una lesión así. Se pasa muy mal. Las lesiones nunca vienen en un buen momento. Y cuando me tocó a mí estaba jugando a gran nivel. Y además partidos de compromiso. Tengo una ilusión tremenda por vestirme de blanco. Hacer la bolsa el jueves es un premio para mí».