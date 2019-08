PELOTA Endika se hace buen amigo de la pared izquierda Endika observa desde muy cerca el pelotazo que está a punto de dar Barrenetxea IV. / MICHELENA El de Saldias encuentra en la dos paredes la mejor solución para batir a Barrenetxea IV, autor de nueve tantos de saque J.L. SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 21 agosto 2019, 07:30

Endika Urrutia cerró con una dos paredes el intenso, emocionante y buen encuentro de la primera jornada de la liguilla final del Torneo Kutxabank. Era la octava que ejecutaba para doblegar 30-28 a Endika Barrenetxea, quien después de ir tres tantos por detrás en el 29-26 había devuelto la emoción a Galarreta al acercarse a uno, 29-28. El 28, precisamente, permite al hernaniarra sumar en la tabla dos puntos, el máximo posible en caso de derrota. El doble, cuatro, luce el de Saldias. Nunca se sabe lo que depararán las dos próximas jornadas.

30 ENDIKA 0 BARRENETXEA IV Tiempo de juego: 56 minutos y 31 segundos. Pelotazos a buena: 209. Tantos de saque: Endika, 5. Barrenetxea, 9. Faltas de saque: Endika, 1. Barrenetxea, 2. Tantos en juego: Endika, 18. Barrenetxea, 12. Tantos perdidos: Endika, 6. Barrenetxea, 5. Marcador: 0-1, 2-1, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 10-5, 10-8, 11-8, 11-13, 14-13, 14-15, 16-15, 16-16, 19-16, 19-17, 21-17, 21-22, 23-22, 23-23, 24-23, 24-24, 26-24, 26-25, 27-25, 27-26, 29-26, 29-28 y 30-28. Momios de salida: a la par. Botilleros: el exmanista aficionado Jon Zabala acompañó a Endika, mientras que Josetxo Ezkurra ocupó la silla de Barrenetxea IV. Clasificación: 1. Urriza, 4 puntos. (1 partido); 2. Endika, 4 p. (1); 3. Barrenetxea IV, 2 p. (1); 4. Ansa II, 0 p. (1).

Endika se hizo ayer buen amigo de la pared izquierda de Galarreta. Mandó allí la pelota con intención para que tomara dirección hacia el ancho. Lo mismo rápida y por abajo que alta y suave para alcanzar la red que protege al público. «Estábamos jugando tantos largos y me he visto con físico y con un punto de frescura para lanzar la jugada», confesó el zaguero de Saldias. Le salieron bien la mayoría de las veces.

Añadan esa determinación para acabar el tanto a una defensa enorme y un botecorrido que sin poseer tanta altura como el de Urriza le ayuda a pasar de dominado a dominador del tanto. Pocos lo manejan como él. El campeón y ¿quién más?

«Ganar el primer partido es importante», añadió Endika. «Siempre es el más difícil porque llevas mucho tiempo sin jugar en esta modalidad y los tres rivales de esta liguilla son de mucho nivel».

No acabó tan conforme con su saque. «A mitad de choque he roto el taco de la cesta y no he vuelto a soltar igual el golpe. He optado por sacar largo y buscar la pared izquierda». Terminó con cinco tantos directos, el último en el 21-17.

Catorce igualadas

Predominó el equilibrio. Tanto en el marcador -se registraron catorce igualadas, la postrera en el 24-24- como en el juego. Cada pelotari trató de imponer sus virtudes y ocultar supuestos puntos débiles. Hubo alternativas. Endika cobró cinco tantos de renta, 10-5. Barrenetxea IV reaccionó para adelantarse 11-13. Tras otra fase incierta con frecuentes abrazos en el electrónico, el de Saldias se escapó 21-17. El hernaniarra aprovechó varios buenos saques para voltear el marcador, 21-22.

Firmó Barrenetxea IV nueve tantos de saque. Buena cifra. «Hacía tiempo que no sacaba tan bien desde el ancho. En un momento dado, he ido a la pared y me ha venido bien porque de vuelta al ancho he vuelto a acertar. Han sido nueve, sí, pero el octavo en el 21-21. Desde ese momento hasta el final solo he hecho uno. No sé si las pelotas se han gastado, si el brazo ya no respondía igual... También Endika ha restado un par de ellos a base de arrojo».

Lamentó Barrenetxea IV haber desperdiciado los segundos pelotazos cómodos que le proporcionaron varios buenos saques. «Sobre todo al principio. Hasta el tanto 15 no les he dado altura».

El campeonato individual continuará el sábado con el duelo entre Barrenetxea IV y Ansa II, fundamental para ambos. El martes jugarán Urriza y Endika.