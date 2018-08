Pelota Endika acaba pidiendo la hora por una contractura en el gemelo y es duda para mañana J.L. SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 8 agosto 2018, 06:57

La victoria ante Xabier Azpiroz en el partido inaugural de la presente edición del Torneo Kutxabank le salió cara a Endika Urrutia ayer en Galarreta. «En los primeros tantos he notado una contractura en el gemelo de la pierna derecha en una carrera al ancho», confesó el de Saldias nada más concluir. «Hacía tiempo que no tenía un problema de este tipo. He seguido porque tenía una amplia diferencia».

El problema para Urrutia es la cercanía de su siguiente compromiso. Mañana debe jugarse el pase a la liguilla de semifinales contra Ezkurra II. «A ver cómo estoy mañana», frunce el ceño Endika. Es duda. «Tomaré masaje y veré cómo me encuentro antes de decidir. Si sigo así, no puedo hacerle ni cinco».

30 Endika 25 Azpiroz Tiempo de juego 47 minutos y 57 segundos. Pelotazos a buena 181. Tantos de saque Endika, 8. Azpiroz, 5. Faltas de saque Endika, 0. Azpiroz, 1. Tantos en juego Endika, 19. Azpiroz, 14. Tantos perdidos Endika, 6. Azpiroz, 2. Marcador 5-0, 5-2, 12-2, 12-3, 13-3, 13-4, 14-4, 14-7, 16-7, 16-8, 18-8, 18-10, 19-10, 19-11, 20-11, 20-12, 21-12, 21-14, 27-14, 27-21, 28-21, 28-24, 29-24, 29-25 y 30-25. Momios de salida 100 a 60 a favor de Endika. Botilleros el ex manista Jon Zabala asesoró a Endika y el remontista Imanol Ansa, a Azpiroz.

Endika, ganador por 30-25, acabó pidiendo la hora después de un buen inicio con el que tomó la delantera 12-2 y 14-4. En ese arranque demostró que juega a mayor velocidad que Azpiroz. Llevaba además seis tantos de saque a esas alturas.

La cojera trajo mayor equilibrio. El favorito perdió el mando del peloteo y sobrevivió gracias a sus acciones al resto. Aprovechó los saques débiles de Azpiroz, que casi al final se aproximó a cuatro tantos, 28-24 y 29-25, gracias la mejoría con el primer disparo. Sin embargo, la desventaja era ya demasiado grande.