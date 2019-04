Pelota Danel Elezkano: «Me encanta la huerta, este año voy a plantar guisantes pequeñitos» Seguidor incondicional del Athletic, estudia inglés para sacarse el 'First Certificate' y tiene mucho respeto al avión Martes, 2 abril 2019, 07:35

- ¿Qué hace en su vida además de jugar a pelota?

- Soy una persona sencilla. Me gusta estar con mi novia, la familia y mis amigos. Y me encanta ir a la huerta.

- No me diga ...

- Siempre hemos tenido huerta en casa. Primero se encargaba el aitite y ahora lo hacemos mi hermano y yo. Él nos ayuda. Ahora solo hay puerros.

- ¿Qué plantan?

- De todo: lechugas, tomates, cebollas y muchas vainas. Patatas no, ocupan mucho sitio. Y también guindillas. Dan muchos frutos sin hacerle caso a la planta. En los dos últimos años ha sido terrible. He llegado a embotar.

- ¿De las que pican?

- De esas y de las que no.

- ¿Con qué se va a atrever?

- Este año quiero plantar guisantes, es mi plato preferido. Me gustan los pequeñitos.

- ¿Guisante lágrima?

- No los he probado nunca.

- ¿Dónde ha comido mejor últimamente?

- En el Baltzola de Dima y en el Makatza de Zaratamo.

- ¿Tiene buen apetito?

- Como bien, de todo. Pero me comparo con otros pelotaris y no es para tanto.

- ¿Continúa estudiando inglés?

- Sí, el año pasado me dediqué por completo a ello, pero durante el curso causó baja el profesor. No tuve la continuidad que quería porque también falté yo a clase varios días. Este año me lo he tomado más en serio.

- ¿Mete muchas horas?

- Los viernes voy a Igorre dos horas y durante la semana hago ejercicios en casa por mi cuenta. Estoy preparándome para obtener el 'First Certificate'.

- ¿Se pasa todo el día colgado del móvil?

- Intento que no sea así. Hay veces que piensas que ojalá no existiese el whatsapp, pero entiendo que es necesario hoy en día.

- ¿Sigue teniendo miedo al avión?

- No es miedo, más bien respeto. Lo paso peor al despegar que al aterrizar. Dicen que es el medio de transporte más seguro, pero sigue sin gustarme.

- ¿Cuántos kilómetros le hace al año al coche?

- Ahora unos 30.000. Hace años más ya que iba a diario a la universidad y a entrenar.

- ¿Dónde fue de vacaciones el año pasado?

- A ningún lado. Me tocó jugar en Beasain.

- ¿Qué planes tiene para este?

- No sé. Mi novia tiene un examen para una oposición en junio, justo el fin de semana que nos dan vacaciones.

- ¿Le gusta viajar solo?

- No. Tengo amigos que dicen que es una experiencia muy buena. Prefiero ir acompañado.

- Vive en Dima con su familia. ¿Ha pensado en independizarse?

- No, en casa se vive muy bien.

- ¿Suele leer los periódicos tras los partidos que juega?

- No mucho. Lo que más hago es ver partidos de pelota por televisión. Y del periódico, las páginas de fútbol.

- Las del Athletic...

- Claro, toda la familia somos del Athletic. No soy socio, pero algún día lo seré. También me gusta que gane el Eibar, donde jugó el aita.

- ¿Acude a San Mamés?

- De vez en cuando. Lo malo es que coincide a menudo con nuestros partidos.

- Jokin Altuna hizo el saque de honor tras quedar campeón manomanista. ¿Le gustaría vivir esa experiencia?

- Si me lo proponen, encantado.

- ¿Su jugador preferido?

- Me gustan todos. Y mucho.

- ¿Gaizka Garitano se merece la renovación?

- Por supuesto.

- ¿Cuántas entradas ha reservado para la final?

- Las que nos dan, unas 190. El año pasado hubo gente que no pudo ir y me dio mucha pena.

- ¿Variará su rutina el domingo?

- No. Procuraré dormir bien y daré un paseo con los perros. Comeré e iré pronto al frontón. Normalmente voy con mi hermano, mi tía y mi madre.