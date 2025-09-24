«Me encanta la escalada y mi grado máximo de dificultad es 6A»
Joseba Lezeta
San Sebastián
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:19
– ¿Qué trabajo compagina con el remonte?
– La familia tiene una constructora y una promotora. Me encargo de labores de gestión en la empresa ... Urmena.
– ¿Alguna afición además de la pelota?
– Me encanta la escalada. Voy cada vez que puedo. Acudo al polideportivo Pío Baroja hasta coger nivel y luego me desplazo a los lugares donde me lleva mi amigo Iñaki: el faro de Pasaia, la arista del Aizkorri, las paredes de Amezketa, a Araotz en Oñati... Mi grado máximo de dificultad es 6A. Mi límite, no paso de ahí.
