Elordi y Albisu remontan del 21-18 al 21-22 a Ezkurdia e Iztueta

Elordi está más cerca de las semifinales del Masters tras la victoria en Mallabia, su pueblo.

Joseba Lezeta San Sebastián Viernes, 15 de agosto 2025, 00:02

Aitor Elordi y Jon Ander Albisu han remontado a Ezkurdia e Iztueta este jueves por la noche en Mallabia un partido del Masters CaixaBank al que habían dicho prácticamente adiós con el 18-21 en contra. En ese momento ha emergido la figura del delantero local para dar la vuelta al calcetín y conseguir un punto de peso para la suerte de la pareja en el torneo.

Elordi firmó el 21-19 de una dos paredes de volea y el 21-20, de una dejada perfecta. Con 21 iguales, pegó una volea al txoko, llegó Iztueta en carrera al tiempo que pedía espacio a Ezkurdia, pero se le cayó abajo el golpeo de zurda.

Ezkurdia- Iztueta 21 - 22 Elordi-Albisu Tiempo de juego 61 minutos

Pelotazos a buena 517

Tantos de saque Ezkurdia, 3. Elordi, 3

Faltas de saque Ezkurdia, 0. Elordi, 0

Tantos hechos Ezkurdia, 7. Iztueta, 4. Elordi, 12. Albisu, 1

Tantos perdidos Ezkurdia, 3. Iztueta, 3. Elordi, 2. Albisu, 5

Marcador (primera cifra para Ezkurdia-Iztueta) 1-0, 1-2, 3-2, 3-7, 4-7, 4-8, 5-8, 5-9, 12-9, 12-11, 13-11, 13-12, 15-12, 15-13, 16-13, 16-16, 18-16, 18-18, 21-18 y 21-22

Incidencias lleno en el frontón de Mallabia con 400 espectadores

Los cuatro jugaron un buen partido con alternativas en el marcador. Tomaron la delantera 5-9 los azules, que se vieron rebasados 12-9, momento a partir del cual mandaron Ezkurdia e Iztueta en el electrónico. Les faltaba culminar con el 22, pero Elordi y Albisu se interpusieron en su camino hacia la primera plaza provisional en la clasificación.

Los ganadores, cuartos en la tabla, empatan a dos puntos con Altuna III e Imaz, terceros, y se sitúan a uno de Ezkurdia e Iztueta.