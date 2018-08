Pelota Elgoibar llega para quedarse De pie, Ramón Mujika, Ander Imaz, Jokin Altuna, la concejal Andrea Arriola, la alcaldesa Ane Beitia, Iker Irribarria y la concejal Blanca Larrañaga; agachados, Aimar Olaizola, Beñat Rezusta y Andoni Aretxabaleta, ayer en el frontón de Kalegoen de Elgoibar. / ALBERDI El Torneo San Bartolomé se incorpora a las competiciones de verano | Altuna III-Aretxabaleta e Irribarria-Ander Imaz buscarán el viernes 24 el pase a la final para medirse el domingo 26 a Olaizola II-Rezusta JOSEBA LEZETA ELGOIBAR. Martes, 14 agosto 2018, 08:04

El Torneo San Bartolomé de Elgoibar se suma en 2018 al calendario de los torneos de verano de la LEP.M que Aspe y Asegarce organizan conjuntamente. Llega con una fórmula de tres parejas mixtas que combinan a pelotaris de la empresa eibartarra y de la bilbaína. Altuna III y Aretxabaleta jugarán contra Irribarria y Ander Imaz el viernes 26 en la única semifinal. La combinación es inédita. En la final esperan Olaizola II y Rezusta. El de Goizueta unirá su juego al zaguero del que destaca ser el que «más diferencias marca». Ya jugaron juntos en una ocasión, en Labastida, en abril de 2015. Superaron 22-20 a Urrutikoetxea y Begino.

Tras dar la bienvenida a los participantes, Ane Beitia, alcaldesa de Elgoibar, destacó en la presentación de ayer que «todos los años damos festivales en fiestas. Esta vez queremos dar un nuevo impulso a nuestra oferta. Viendo este cartel, será difícil superarlo en próximos años. De todas maneras, espero que sea así».

Ramón Mujika, director del Patronato Municipal de Deportes, tiene buena parte de la 'culpa' del estreno de este Torneo San Bartolomé en el que los pelotaris lucirán en la parte delantera de sus camisetas el escudo de Elgoibar. Patrocina el Ayuntamiento. Mujika ve por fin cumplido un sueño. «Hará unos quince o veinte años que planteé a Fernando Vidarte, empresario de Aspe, y al fallecido Iñigo Salbidea, entonces gerente de Asegarce, la posibilidad de montar un torneo. Dados los compromisos que tenían y las apreturas del calendario, no lo veían posible. 'No podemos llegar a todo', me dijo Salbidea en una ocasión. Este año surgió la oportunidad y hemos tirado hacia delante».

Destaca Inaxio Errandonea, director comercial de Aspe, «la apuesta seria de Elgoibar por este torneo. El Ayuntamiento se ha volcado. Está comprometido con el torneo. Además recibe el apoyo de una empresa importante como Danok Bat».

Feria de Elgoibar Viernes 24 (18.00, sin tv) Torneo San Bartolomé. Semifinal. Altuna III-Aretxabaleta contra Irribarria-Ander Imaz. Entradas a 30 euros. Domingo 26 (17.00, ETB1) Torneo San Bartolomé. Final. Olaizola II-Rezusta contra ganadores del viernes 24. Entradas a 30 euros. Lunes 27 (18.00, sin tv) dos partidos fuera del torneo entre parejas de Asegarce y Aspe. Entradas a 10 euros.

La pregunta es obligada. ¿Tendrá continuidad este proyecto? Ramón Mujika cree que «sí. Pretendemos organizar más ediciones los próximos años. El Torneo San Bartolomé nace con vocación de quedarse».

Los mayores obstáculos proceden del cargado calendario de las figuras manistas durante la segunda quincena de agosto. Rafa Etxeberria, actual gerente de Asegarce, apunta que «este año toca la misma semana que el Torneo Aste Nagusia de Bilbao, pero nos hemos podido organizar bien respetando la fecha de San Bartolomé, el viernes. Es el día principal en Elgoibar. Puede que en futuras ediciones coincida con la feria de Donostia la última semana de agosto. Haremos lo posible para compaginarlos».

Relevo de Kalegoen

Este torneo recoge el testigo de aquellos festivales «en el frontón abierto de Kalegoen», recuerda Ramón Mujika. «Mi abuelo venía con la escalera para subirse a ella y ver los partidos desde los peldaños de arriba». La alcaldesa Ane Beitia añade que «hay fotografías antiguas en las que se ve la plaza llena de espectadores. Existe una larga tradición de pelota en Elgoibar y, en concreto, en las fiestas de San Bartolomé».

Hace cinco años, el 24 de agosto de 2013, se disputaron dos partidos de profesionales al aire libre en el 150 aniversario de la remodelación del frontón de Kalegoen, donde jugó Julián Retegi «al poco tiempo de debutar con Empresas Unidas», destaca Mujika. «Dicen los expertos que el de Kalegoen es uno de los frontones abiertos con pared izquierda más antiguos que existen».

El traslado de los festivales al frontón de la ikastola, donde se desarrollará el Torneo San Bartolomé, se produjo, según el director del Patronato de Deportes, «hacia 1977 o 1978, hace unos cuarenta años. Posteriormente fuimos en un par de ocasiones al frontón del polideportivo. Pero Retegi II decía que la pelota salía mal de la pared izquierda y regresamos al de la ikastola».

El recinto le gusta a Rafa Etxeberria: «El pelotari está encantado de jugar allí. Se pone pelota más motela, lo que ayuda a ver tantos espectaculares. Es un frontón especial donde hay que ver el partido en directo para disfrutar al cien por cien».

La feria no acabará con la final del torneo. Proseguirá el lunes 27 con un tercer festival de menor entidad que formará parte del Txiki Eguna, «un día singular para los elgoibartarras», según Ramón Mujika. «Incluye un pasacalle de cuatro horas a cargo de las cuadrillas».

La apuesta de Elgoibar por la pelota a mano contempla asimismo la organización del tradicional Torneo San Antón de aficionados, «en el que han participado pelotaris como Olaizola II y Rezusta. Es una satisfacción verlos ahora como profesionales», se congratula Ramón Mujika.