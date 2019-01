Pelota Elezkano II y Rezusta no dan opción alguna a la sorpresa Urrutikoetxea intenta levantar una pelota cerca de la contracancha anoche en Bergara. / MORQUECHO Consiguen en Bergara el quinto punto y se colocan líderes tras superar a Urrutikoetxea y Aretxabaleta ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Sábado, 5 enero 2019, 08:29

Elezkano II y Rezusta consiguieron en Bergara el quinto punto, lo que les permite liderar la clasificación del Campeonato de Parejas junto a Olaizola II y Albisu. Su victoria frente a Urrutikoetxea y Aretxabaleta por 9-22 fue justa y merecida. El binomio de Aspe salió a la cancha con un guion preestablecido. Y no era otro que intentar eludir a Urrutikoetxea y cargar todo el juego sobre un Aretxabaleta cuyo concurso había sido duda al arrastras molestias en la mano derecha.

9 URRUTIKOETXEA ARETXABALETA 22 ELEZKANO II REZUSTA Tiempo de juego: 47 minutos y 12 segundos. Pelotazos a buena: 370. Tantos de saque: Urrutikoetxea, 1. Elezkano , 2. Faltasde saque: Urrutikoetxea, 0. Elezkano , 0. Tantos en juego: Urrutikoetxea, 4. Aretxabaleta, 1. Elezkano II, 11. Rezusta, 0. Tantos perdidos: Urrutikoetxea, 6. Aretxabaleta, 3. Elezkano II, 2 Rezusta, 1. Marcador: 0-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-4, 6-4, 6-5, 8-5, 8-12, 9-12 y 9-22. Momios de salida: dinero a favor de Elezkano II y Rezusta. 80 a 100 por abajo. Con el 8-5 en el marcador se cantó 100 a 80 por Urrutikoetxea y Zabaleta. Incidencias: tres cuartos de entrada en el Municipal de Bergara. 600 personas.

Lo que no esperaban era que sus rivales les saliesen respondones en los primeros tantos. Los vizcaínos se lo jugaban todo a una carta. Después de haber ganado en la jornada anterior a Ezkurdia y Ladis Galarza en Pamplona y de abandonar el farolillo rojo, necesitaban la victoria como el comer para no quedarse descolgados con respecto al grupo cabecero. Aretxabaleta aguantaba como podía las embestidas de Rezusta. No solo eso, ayudaba a Urrutikoetxea a cubrir cancha. El delantero de Zaratamo se las tenía tiesas con su paisano, a quien obligaba a cometer errores de bulto. Ni Elezkano II ni Rezusta, que volvía a jugar en casa, estaban a gusto (2-1, 6-4 y 8-5).

CLASIFICACIÓN La jornada (7ª) Parejas J G P TF TC PT 1 Elezkano II-Rezusta 7 5 2 136 100 5 2 Olaizola II-Albisu 6 5 1 123 101 5 3 Irribarria-Zabaleta 6 4 2 115 91 4 4 Artola-Mariezkurrena 6 3 3 103 110 3 5 Ezkurdia-Galarza 6 2 4 105 109 2 6 Altuna III-Martija 6 2 4 110 126 2 7 Bengoetxea VI-Imaz 6 2 4 97 116 2 8 Urrutikoetxea-Aretxabaleta 7 2 5 112 148 2

Las aguas volvieron a su cauce en un abrir y cerrar de ojos. Siete tantos de tacada voltearon el luminoso a favor de los de Aspe para llegarse al primer descanso obligatorio con 8-12. Dos saques de Elezkano, ambos sin ningún misterio, una escapada con suerte del propio delantero de Zaratamo, un error de Aretxabaleta, otro de Urrutikoetxea, un sotamano de zurda precioso de Danel y una pelota arrimada a la pared. Así de sencillo.

Último coletazo

Urrutikoetxea se negaba a rendirse. Gancho marca de la casa para romper la racha del contrario (9-12) antes de mandar tres pelotas consecutivas a la contracancha con ambas manos (9-15). Buscó acomodo en el set de descanso para reflexionar junto a su zaguero. La diferencia en el marcador, en vez de disminuir, aumentaba a favor de los pelotaris de la promotora eibarresa. Aretxabaleta se contagió y también mandó la pelota al colchón inferior al tanto siguiente. Habían entrado en barrena y no podían salir de ella. Nueva visita a la silla, después de dos zarpazos de Elezkano, pero esta vez con peores sensaciones que antes (9-18).

El punto ya tenía dueño. La diferencia en la cancha era abismal. Urrutikoetxea y Aretxabaleta ya habían entregado la cuchara. Y más ante un nuevo error del zaguero de Markina. Sus números no fueron buenos, tres pelotas perdidas y dos saques encajados, pero los de su delantero fueron peores, cuatro tantos en juego, un saque y seis errores. Entre ambos, nueve fallos. Demasiados para intentar hacer frente a una pareja sólida que apenas regala -tres errores entre los dos - y que sabe jugar con el viento a favor. Elezkano siguió rematando y Urrutikoetxea dio por concluido el calvario al fallar de aire la última pelota.