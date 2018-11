Pelota Ekaitz Saralegi: «Jokin Altuna es dulce en el trato, pero en los partidos saca su genio» Ekaitz Saralegi, rodeado de niños de Amezketa, entre ellos sus gemelos Itzel y Auritz, en el frontón Larrunarri. / LOBO ALTUNA La reglamentación de las empresas impedirá al exmanista amezketarra ejercer su labor de botillero en la final de mañana, pero la relación entre ambos continúa intacta JOSEBA LEZETA AMEZKETA. Sábado, 17 noviembre 2018, 09:01

La supresión de botilleros ajenos a la empresa decretada por Aspe y Asegarce para las competiciones individuales ha descabalgado a Ekaitz Saralegi de la silla de Jokin Altuna. De hecho, estamos ante la primera final de una competición individual oficial en la que los protagonistas carecerán de consejeros a su lado. La decisión, sin embargo, no influye en la estrecha relación entre los dos amezketarras. Ambos estarán presentes mañana a la final del Navarra Arena, donde el espacio físico entre ellos será mayor que el anímico.

- ¿Prefiere ver los partidos desde la contracancha o desde la grada?

- Para verlos tranquilo, desde fuera. Para sentir de verdad lo que sucede sobre la cancha, mejor dentro. En la silla lo vives con otra intensidad, estás centrado en lo que hacen tu pelotari y el contrario. Sigues todas las jugadas, estás pendiente de todo. Si estás en la grada, te distraes con lo que dice quien tienes al lado, los niños te piden que les acompañes al baño....

- ¿Ha seguido los encuentros de Altuna III en directo o por la televisión?

- De todo. Estuve en el Beotibar de Tolosa cuando se estrenó contra Aimar Olaizola. Los días de Ezkurdia y de Víctor me tocó trabajando en la papelera. Y fui al Labrit a ver la semifinal contra Oinatz Bengoetxea. Mañana voy con la familia a Pamplona. Hemos cogido plazas en los autobuses que han organizado en Amezketa para acudir al Navarra Arena.

- ¿Echa de menos aconsejar a su pupilo?

- Cuando perdía 2-9 en la semifinal contra Oinatz, me habría gustado tranquilizarle. Jokin sabe que en esos momentos hay que ir tanto a tanto, pero a veces el pelotari va a lo suyo y se sale de esa línea. Pero ahora mismo la situación es la que es, jugará sin botillero, y los consejos hay que dárselos antes del partido.

- ¿Le ha visto tan bien como en ediciones precedentes?

- El año pasado empezó mal ante Urrutikoetxea en Lekunberri. Venía de un verano cargado. Esta vez llegó justo, justo al campeonato. Venía de la lesión muscular en el brazo. De todas maneras, contra Bengoetxea VI, en un partido de verdad, jugó bien. Oinatz empezó como un tiro. Jokin demostró encontrarse muy bien físicamente. Y también de juego.

- Todos los años pierde algún partido en la liguilla.

- Por fortuna, pierde el primero o el segundo. Ha llegado a las tres últimas finales. Los mejores siempre tienen algún día malo. De todas maneras, el que vale es el último.

- ¿Le ha faltado algo?

- No creo. Lo que le ha sobrado es la lesión en el brazo. Estuvo varias semanas sin jugar después de la final de San Mateo y eso le hizo perder ritmo. Bastante mérito tiene llegar a la final en esas condiciones.

- ¿Ha hablado con Altuna III sobre la final?

- El jueves de la semana pasada le acompañé a su entrenamiento en el Navarra Arena. Dialogamos sobre varias cuestiones. Cuando estás dentro del frontón, siempre comentas detalles. También le pregunto sobre cómo han ido los ensayos. Tampoco me gusta agobiarle.

- ¿Qué le pareció el frontón?

- Estaba sin gradas. Se ve que cuando las desplieguen el público estará encima de la cancha. Posee un suelo muy rápido, de un color gris claro, cuando lo habitual en los frontones nuevos es que sea oscuro. Altuna III ensayó con pelotas nuevas y enseguida cogieron bote. La pared izquierda me pareció seca, irregular. Y cuando vas a por el gancho, pierdes la dirección de la pelota porque hace extraños en el frontis. Eso sí, va a ser igual para los dos finalistas.

- ¿Presume un partido distinto al de su derrota ante Ezkurdia en el choque de la liguilla del Atano III?

- Ojalá. Existen razones para creer que puede salir muy diferente. Ezkurdia completó entonces un gran partido. A Altuna III, por contra, no le salieron las cosas. Esta es una final, en un frontón distinto, ante 3.000 espectadores. Le he leído a Jokin que en su primera final acusó el nerviosismo. Eso también puede influir a Joseba.

- Altuna III ha ganado en varias ocasiones a Ezkurdia. ¿Cómo se le hace daño al de Arbizu?

- Ya se enfrentaron el año pasado en la última jornada de la liguilla de cuartos, en Tolosa. Estaba en juego el billete para semifinales. Espero a un Ezkurdia fuerte. Hasta el momento ha cogido ventaja en sus compromisos desde el principio. Jokin tratará de evitar eso. De hecho, espero que mañana ocurra lo contrario. No hay estrategias concretas que valgan. Altuna III debe hacer su trabajo y rendir a su nivel. Si lo consigue, es capaz de ganar a cualquiera.

- ¿Este Ezkurdia es mejor que los anteriores?

- Siempre he dicho que era un pelotari que tarde o temprano ganaría alguna txapela individual. Ahora demuestra mayor agresividad. Pega fuerte a la pelota y está acertado a la hora de acabar. Antes terminaba menos. Cuando te sale bien lo que intentas, arriesgas más. Y Joseba está en ese punto.

- Altuna III disputa su tercera final del Cuatro y Medio a los 22 años. ¿Qué significa ese dato?

- A veces se subestima algo como jugar tu tercera final de este campeonato a una edad tan temprana. Perdió 22-21 la primera, ganó 22-21 la segunda... Ha sido campeón manomanista. Si no hubiera llegado a esta final, quizá la gente se lo habría tomado como una decepción. Pero hay que ver cómo ha trabajado en la recuperación de su brazo, cuántos veces ha visitado al masajista, lo aplicado que ha sido... La insistencia le ha dado sus frutos. También hay que valorar eso.

- No ha perdido el hambre de txapelas.

- No le gusta perder, y así tiene que ser. Si algún día pierde el hambre de txapelas, malo. En la celebración de sus victorias transmite que quiere seguir arriba. Además de pelotari, es muy peleón. Para ganarle, el contrario tiene que trabajar a fondo.

- Se han acostumbrado a verle casi siempre en las finales. ¿Entraña riesgos?

- Ojalá dispute finales todos los años. Habituarse a eso es buena señal. De todas maneras, los demás también juegan a pelota. Llegará la ocasión en la que no será así. Jokin es consciente de ello. Eso le ayuda. Cuando le toque, estoy convencido de una cosa: seguirá trabajando a tope para volver a las finales.

- ¿Aumenta el nivel de exigencia?

- Es normal. Así se les exigía a Olaizola II y a Irujo. Si no llegaban a la final, parecía que era un fracaso. Dentro del cuatro y medio, sobre todo, te pueden meter mano. Por ahora, Altuna III va bien.

- ¿El peor momento de Altuna III?

- Ha sufrido varias derrotas conmigo de botillero. Pero cuando peor lo pasó fue en la victoria sobre Elezkano II en el Astelena, en un Torneo San Fermín del cuatro y medio. Se presentó a Eibar con las tripas mal y terminó fatal. Le tocó sufrir una barbaridad. Ver a un pelotari en condiciones tan precarias... Sin embargo, sacó adelante el compromiso. Cuando perdió 22-21 la final de 2016 contra Bengoetxea VI se llevó un buen disgusto.

- ¿Y el más dulce?

- La txapela del año pasado. Urrutikoetxea estaba tremendo y Jokin le ganó después de un partido durísimo. Tampoco me olvidó de los partidos que ha ganado a Aimar, sobre todo la final del Manomanista.

- ¿El mejor partido de Altuna III dentro del cuatro y medio?

- La final de 2017 contra Urrutikoetxea. Se destacaba el poderío físico de Mikel, que era superior en ese apartado. Jokin demostró capacidad para aguantarle en un partido muy duro cuyo desgaste, en teoría, beneficiaba al de Zaratamo.

- ¿Tiene carácter?

- Sin carácter es muy difícil estar en esos partidos grandes. Es dulce en el trato personal, pero sobre la cancha saca el genio y la competitividad. Son cualidades imprescindibles para rendir a tan alto nivel.

- ¿Jugar sin botilleros puede afectarle menos que a otros rivales?

- Es muy pelotari y sabe cómo jugar cada partido, qué hacer en cada situación. Hay que ser listo y eso lo tiene.

- ¿Quiénes serán sus rivales dentro de la jaula los próximos años?

- Estarán los mismos de ahora: Ezkurdia, Urrutikoetxea y Bengoetxea VI, al que todavía le queda cuerda para un tiempo. Pienso que Artola entrará a formar parte de ese grupo porque ha subido mucho últimamente.

- ¿Y Olaizola II?

- No le veo en esa pelea. El próximo año cumple 40, lleva mucho trote... Aimar es el mejor pelotari que he conocido. Dará guerra dentro del cuatro y medio, pero en estos momentos los jóvenes tienen una velocidad más.

- Recuerdo cómo bajó al vestuario del Atano III a animar a Jokin el día que perdió la final del Campeonato Promoción del Cuatro y Medio ante Artola en 2014. Usted estaba en activo con Asegarce y ni siquiera era su botillero.

- El pelotari vive distintos momentos a lo largo de su carrera. Entonces tenía 18 años y era un chaval. Artola poseía un cuerpo similar al de hoy en día. Había mucha diferencia de fuerza entre ambos. Altuna ha echado cuerpo estos cuatro años. Son situaciones por las que un deportista debe pasar sí o sí.

- ¿Se le acercaba de niño para pedirle consejo?

- Nos separan diecisiete años. Cuando debuté yo con 21, Jokin tenía solo cuatro. Nosotros entrenábamos primero en Vitoria y luego en Tolosa. Poco a poco entablamos relación, pero la diferencia de edad pesa. No recuerdo que de niño se me acercara a decirme algo en concreto.

- El año pasado prometió ir a pie desde Bilbao a Amezketa si su pelotari ganaba la final y lo cumplió. ¿Hay promesa este año?

- De momento, lo dejo para los jóvenes.

- Seguro que sus gemelos admiran más a Jokin que al aita...

- Les gustan el fútbol y la pelota. Han ido a sus partidos, le ven en televisión, tienen camisetas suyas... Y el que les riño soy yo.

- ¿Sigue practicando deporte?

- Hago un poco de todo. Doy vueltas por el monte con el perro, salgo en bicicleta... Si hace bueno, prefiero el monte. Hace un tiempo que no participo en carreras a pie. Si estoy bien, quiero hacer alguna de montaña de 15 kilómetros. Ahora mismo, no me atrevo con distancias más largas.

- ¿Qué es más duro, la pelota o la papelera?

- Mañana, nada más volver de Iruñea, es posible que deba entrar a trabajar para el relevo de noche. Donde te encuentras a gusto, no ves ninguna cuesta. Disfrutaba cuando jugaba a pelota y estoy contento en la papelera. Hay que saber amoldarse a cada época.