La pareja de Euskal selekzioa, de colorado, superó a Francia. EEPF

Dos victorias y cuatro derrotas de Euskal selekzioa

Triunfos en mano y en paleta cuero en el Mundial sub-23 de trinquete de Argentina

DV

Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:47

Euskal selekzioa ha iniciado con dos victorias y cuatro derrotas el Mundial sub-23 de trinquete, en la ciudad argentina de Venado Tuerto. Los manistas ... Manterola y Alonso batieron 15-6 y 15-0 a la pareja boliviana. Arroitajauregi entró en lugar de Manterola con 8-0 en el segundo set. También vencieron García y Sierra a Francia en paleta cuero. Peor suerte corrió Jon Jara ante el mexicano Moctezuma, que impresiona ya solo con el apellido. El hernaniarra cedió 8-15 y 9-15. En paleta goma, las hermanas Zulaika, Olatz y Naroa, cayeron 4-15 y 8-15 contra Chile, como Martínez de Lafuente y Lopez de Munain ante Argentina (2-15 y 3-15) y en xare Mendizabal e Iturbe, también frente a los locales. dv

Dos victorias y cuatro derrotas de Euskal selekzioa