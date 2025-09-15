Dos victorias y cuatro derrotas de Euskal selekzioa
Triunfos en mano y en paleta cuero en el Mundial sub-23 de trinquete de Argentina
DV
Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:47
Euskal selekzioa ha iniciado con dos victorias y cuatro derrotas el Mundial sub-23 de trinquete, en la ciudad argentina de Venado Tuerto. Los manistas ... Manterola y Alonso batieron 15-6 y 15-0 a la pareja boliviana. Arroitajauregi entró en lugar de Manterola con 8-0 en el segundo set. También vencieron García y Sierra a Francia en paleta cuero. Peor suerte corrió Jon Jara ante el mexicano Moctezuma, que impresiona ya solo con el apellido. El hernaniarra cedió 8-15 y 9-15. En paleta goma, las hermanas Zulaika, Olatz y Naroa, cayeron 4-15 y 8-15 contra Chile, como Martínez de Lafuente y Lopez de Munain ante Argentina (2-15 y 3-15) y en xare Mendizabal e Iturbe, también frente a los locales. dv
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.