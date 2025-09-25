«El domingo hice frontenis y el lunes fui al squash»

– Compagina el remonte con...

– Hasta ahora con el trabajo en una fábrica de Bera, en Arcelor Mittal. He pasado alrededor de año y ... medio cubriendo bajas. La semana pasada me comunicaron que se acababa el contrato. En su día trabajé de panadero.

– Su día a día...

– El domingo, al día siguiente de la semifinal, jugué a frontenis. El lunes fui al squash. Dedico cuatro de los siete días de la semana a practicar distintos deportes en el frontón. Creo que es fundamental.

– Está preparado para el Bortz Kirol...

– Me llaman todos los años. Al tener contrato con Oriamendi, no puedo participar.

– ¿Posee aficiones al margen de la pelota?

– La caza. Voy casi todos los jueves y sábados. En esta época del año participo en las batidas de jabalí, pero soy de paloma.