«El domingo hice frontenis y el lunes fui al squash»
Joseba Lezeta
San Sebastián
Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:03
– Compagina el remonte con...
– Hasta ahora con el trabajo en una fábrica de Bera, en Arcelor Mittal. He pasado alrededor de año y ... medio cubriendo bajas. La semana pasada me comunicaron que se acababa el contrato. En su día trabajé de panadero.
– Su día a día...
– El domingo, al día siguiente de la semifinal, jugué a frontenis. El lunes fui al squash. Dedico cuatro de los siete días de la semana a practicar distintos deportes en el frontón. Creo que es fundamental.
– Está preparado para el Bortz Kirol...
– Me llaman todos los años. Al tener contrato con Oriamendi, no puedo participar.
– ¿Posee aficiones al margen de la pelota?
– La caza. Voy casi todos los jueves y sábados. En esta época del año participo en las batidas de jabalí, pero soy de paloma.
