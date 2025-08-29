Doble examen en el Donostia Hiria Altuna III-Rezusta y Artola-Iztueta disputan esta noche en el Atano III una sugerente final que pone a prueba también la respuesta del público

Joseba Lezeta San Sebastián Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La final del Donostia Hiria esta noche en el Atano III plantea una doble cuestión. Por un lado, Altuna III y Rezusta tienen la oportunidad de inscribir su nombre en el palmarés por segundo año consecutivo, para lo que deben ganar frente a Artola e Iztueta en una combinación guipuzcoana al entero. Hacía ocho años que cuatro manistas del territorio no copaban esta cita. La anterior vez, en 2017, también estuvieron presentes el delantero de Amezketa y el zaguero de Bergara, remontados in extremis 22-21 por Artola y Albisu, 'relevado' hoy por el joven y emergente tolosarra.

Aspe y Baiko, por otro lado, están pendientes de la respuesta del público después de una decepcionante asistencia en la primera semifinal, seguida el martes de una entrada esperanzadora sin alardes. El número total de hoy marcará si el balance es positivo o negativo en un frontón al que la presencia de partidos de fútbol a pocos metros y el consiguiente cierre perimetral dificultan el acceso habitual.

El material, por cierto, vuelve a ser fuente de comentarios. Un pelotazale azpeitiarra apuntaba el martes a la salida del Atano III que «se está jugando con demasiada pelota. Cogen vuelo. Hemos visto cuatro rebotes, uno de ellos devuelto por Zabaleta. En Bilbao fueron más aún en una de las semifinales. Escuchamos críticas fuertes en la final de Vitoria. Sucede a menudo que manda un zaguero con autoridad y el otro no es capaz de hacerle frente, por lo que se rompen con facilidad los partidos». Hay quienes abogan por tomar medidas en esta línea.

Los resultados abultados se han repetido a lo largo de los torneos estivales. En tres de los nueve partidos del San Fermín de parejas los perdedores no llegaron a las dos cifras, al igual que en dos de los tres de La Blanca en Vitoria. En el Aste Nagusia de Bilbao uno de los tres compromisos terminó 22-10 y en el Donostia Hiria llevamos un emocionante 22-21 y un rotundo 22-7. El Masters CaixaBank ha deparado cinco partidos con resultados por debajo del 22-10 en un total de quince.

El festival del viernes, ofrecido en directo por ETB1 en su integridad, comienza a las 21.15 horas con la final Serie B entre Zubizarreta III-Lizeaga y Egiguren V-Bikuña. La presencia de un pelotari donostiarra, Iñigo Bikuña, supone otro aliciente.

Tercera final consecutiva

El plato fuerte llegará a continuación con una final llena de ingredientes. Es la tercera consecutiva en el Donostia Hiria para Altuna III-Rezusta, que cayeron en el intento de 2023 a manos de Jaka-Mariezkurrena II y el año pasado se quitaron frente a Laso-Imaz una espina que llevaban clavada desde 2017, cuando se les deslizó entre los dedos una victoria casi asegurada. Se trata, por lo tanto, de la cuarta final alterna de esta pareja.

En el bando rival, la presencia de Martxel Iztueta aporta savia nueva. Finalista en su primera participación, como en el Aste Nagusia de Bilbao, se ha instalado en la élite porque en un verano sin apenas tacha ha dado continuidad a un gran Campeonato de Parejas al lado de Unai Laso.

Artola aporta pegada, experiencia y una regularidad plasmada en el liderato del ranking de la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M). Ya fue campeón del Donostia Hiria en 2017.