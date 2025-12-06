Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ansa II y Juanenea vuelven a cruza sus trayectorias. Borja Luna
Pelota-Remonte

Doble duelo entre Ansa II y Juanenea

Se enfrentan este sábado en el Campeonato de Parejas y el domingo, en la final del torneo de Azpeitia

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:48

Comenta

Imanol Ansa y Aritz Juanenea afrontan dos choques directos este fin de semana. El primero, este sábado por la tarde en Galarreta, corresponde al Campeonato de Parejas. El de Urnieta acompaña a Zubiri y el campeón individual, a Jabalera. El domingo al mediodía, a las 12.00, turno para la final del torneo de Azpeitia: Aiestaran VII-Juanenea contra Ansa II-Eskudero.

