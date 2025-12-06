Doble duelo entre Ansa II y Juanenea

Joseba Lezeta San Sebastián Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:48 Comenta Compartir

Imanol Ansa y Aritz Juanenea afrontan dos choques directos este fin de semana. El primero, este sábado por la tarde en Galarreta, corresponde al Campeonato de Parejas. El de Urnieta acompaña a Zubiri y el campeón individual, a Jabalera. El domingo al mediodía, a las 12.00, turno para la final del torneo de Azpeitia: Aiestaran VII-Juanenea contra Ansa II-Eskudero.