Llega Unai Amiano este viernes en Irun y se va Mikel Urrutikoetxea la tarde del sábado en el Bizkaia de Bilbao. ETB2 dará el partido ... de su despedida tras 16 años de profesional en Asegarce primero y con Baiko después. El de Zaratamo, campeón de las tres modalidades además de primer y de momento único delantero capaz de ganar la txapela del Parejas como zaguero, deja el listón a una altura considerable.

– Menuda faena le hace a su padre con la retirada.

– Sin duda. Siempre ha ido a mis partidos. Habrá faltado a pocos. Veranos, inviernos... Le encanta la pelota. Seguro que lo va a echar en falta porque ahora irá menos.

– Faltan veinticuatro horas para decir adiós. ¿Nota presión como en las finales?

– Es diferente. Tomé la decisión con antelación y me he ido haciendo a la idea. Mi objetivo era terminar bien, completar un verano bonito y transmitir mi agradecimiento a esos pueblos a los que he ido durante tantos años.

– Estos días le vendrá a la cabeza la película de su carrera.

– Son muchos recuerdos. Hice realidad el sueño de jugar a pelota en profesionales y enfrentarme a quienes eran mis referentes. Ni en mis mejores sueños me veía capaz de conseguir las txapelas que he ganado. Estoy contento con mi trayectoria. Y a la vez siento tranquilidad.

Su ficha Mikel Urrutikoetxea Azkueta tiene 36 años. Nació el 24 de mayo de 1989 en Zaratamo, donde mantiene su residencia

Padre de Maddi, de cinco años, y Paul, de dos, comparte su vida con Araitz. Asegura que «el pequeño ya va al frontón, a donde además de la pelota siempre lleva muñequeras. Son imprescindibles para él»

Pertenece al selecto grupo de campeones en las tres modalidades: Manomanista (2015), Cuatro y Medio (2015) y Parejas como zaguero (2016). También ha sido subcampeón manomanista (2016 y 2019), de la jaula (2017) y del Parejas (2020)

– ¿Eligió el Bizkaia para el adiós?

– Sí. Hablé con la empresa y les planteé esa opción. Es el frontón donde he vivido mis partidos más importantes, mis siete finales y mis txapelas. Me trae grandes recuerdos.

– Altuna III-Albisu contra Urrutikoetxea-Zabaleta.

– Mi ilusión era que Albisu participase en este partido porque somos de la misma generación, nos separa un solo año, nos conocemos desde aficionados y hemos compartido numerosos partidos y entrenamientos. Con Jokin mantengo una bonita relación. Durante el verano me he enfrentado a compañeros de empresa como Jaka, Peña II, Larrazabal, Artola... y veía una buena oportunidad para medirme a Altuna, el campeón. Pedí su presencia. Y con Zabaleta solo he formado una vez pareja en el campo profesional, en 2019 en Tafalla. Jugamos contra Aimar y Albisu. Aunque parezca mentira, no hemos coincidido ninguna otra vez de compañeros.

– Zabaleta anda justo de manos.

– Veremos. Lo importante es que se encuentre bien. Faltan pocos días para el Torneo San Mateo y entendería que causara baja. Si es así, jugará otro compañero.

– Posee las txapelas de las tres modalidades. Ordénelas por importancia.

– Difícil. Cada una tiene lo suyo. La primera fue la del Manomanista contra Aimar, mi referente, el pelotari con el que he compartido tantos entrenamientos desde los 16 o 17 años. Siempre le estaré agradecido. También me hizo mucha ilusión la del Cuatro y Medio contra Irujo, presente en casi todas las finales de entonces junto a Olaizola II. Dar además la vuelta a un 20-10 fue algo grande para mí. Las dos llegaron seguidas.

– Y se convirtió en el primer delantero que gana el Campeonato de Parejas como zaguero.

– Con Aimar Olaizola de compañero, en un puesto que no era el mío. Empecé con dudas sobre cómo podría rendir. No es lo mismo jugar dos partidos sueltos que un campeonato entero contra los mejores zagueros. Completamos una gran primera fase, lo mismo que la liguilla de semifinales. Me queda la pena de que la lesión de Irujo impidió terminar la final.

– ¿Supuso mayor desgaste?

– Puede ser. No estaba habituado. Además, encadené Manomanista, Cuatro y Medio, Parejas y llegué a la siguiente final del Manomanista. El desgaste mental está ahí y además exigía una preparación fuerte.

– Repitió como zaguero de Olaizola II cuatro años después y fueron subcampeones.

– Se me hizo más duro aquel Campeonato. Salía de una lesión larga, de una rotura de fibras en el pectoral que me apartó del Cuatro y Medio. Entré directo en el Parejas. No es lo mismo llegar en una dinámica positiva y sin problemas físicos previos que como lo hice en 2020. Me costó mucho.

– Disputó otras dos finales del Manomanista contra Irribarria, una del Cuatro y Medio ante Altuna III en la que cayó 22-21...

– Mis mejores años fueron entre 2015 y 2020. En ese periodo también perdí 22-21 una semifinal frente a Bengoetxea VI.

– Pegador al inicio de su carrera, completo después y puntillero en la recta final.

– Cuando debuté mi juego se centraba en darle a la pelota. Eso me valía en el campo aficionado porque rompía los partidos. La realidad me enseñó después que con la pegada podía ganar una vez, pero no muchas. El estilo de juego era distinto. Me costaba mucho ir a por el gancho. Progresé a base de trabajo. Tuve una fase, la que he citado entre 2015 y 2020, en la que me sentí bien física y técnicamente. Como es normal, perdí golpe con la edad. Eso obliga a centrar tu juego en el remate y en otros detalles.

– Ha sido trabajador.

– He metido muchas horas en el frontón, en sesiones técnicas, en repeticiones. He sido meticuloso. He tenido una ventaja: disfruto cada vez que piso el frontón. Pablo Berasaluze me ayudó mucho a la hora de elegir cuándo y cómo ir a por el aire. El secreto es conseguir realizar esos movimientos con naturalidad.

– Usted no participó en la huelga de sus compañeros de Baiko en 2020. ¿Cómo vivió aquello?

– Quedé fuera desde el primer día. El conflicto llegó más adelante. No tuve información de muchas de las cosas que sucedían porque estaba fuera de los grupos de whatsapp desde el primer día. Sufrí mucho porque lo viví desde fuera y porque recibí numerosas críticas. Pero estoy tranquilo. No le he hecho nada malo a nadie.

– Ha tenido distintos mentores.

– En esos primeros años tan importantes para un deportista, cuando te inculcan la afición y la disciplina, tuve a mi lado a Adolfo Agirre. Metió horas no solo conmigo, sino con los Elezkano, Inhar Jaka... Estoy muy agradecido a él. Después fui a Galdakao y me encontré con Mikel Etxegia. En esa época disputé torneos importantes como el Bankoa ABANCA-DV, el cuatro y medio de Elgeta, El Antiguo...

– Tiene seguidores y defensores fieles en El Antiguo...

– Inicié entonces con Rubio y Alkain una relación que mantengo. También con Iñaki Elorza.

– Darío y Zabala emplean a menudo el saque en dos paredes para buscar el ancho. Pero el inventor es otro...

– Lo empleé en la final del Torneo del cuatro y medio de Elgeta contra Ugaitz Renobales, zurdo. Conservo guardado en vídeo aquel partido. Tenía 18 años. Fue hacia el tanto 20. Lo había probado en un entrenamiento. La contracancha de Elgeta es estrecha. Aunque no lo esperaba, logré el tanto. Han pasado 18 años y apenas he vuelto a intentarlo...

– ¿Volverá a vestirse de blanco?

– No. Tengo claro eso. Existía la opción de seguir más tiempo en Baiko, pero es importante saber cuándo ha llegado el momento de apartarte a un lado. Quería terminar en la misma empresa donde empecé a los 20 años, a buen nivel y, a ser posible, sin lesiones.

– ¿Dispuso de la oportunidad de seguir en la plantilla de Baiko?

– Sí. Había varias opciones y entre las dos partes elegimos esta porque era la mejor. No me veía en condiciones de ganar una final del Manomanista o el Cuatro y Medio. A los 36 años, el objetivo no puede ser pasar una ronda. Me veía bien para partidos de parejas con ayuda en la zaga. Pero ser titular en el Campeonato estaba difícil. En esas condiciones, antes que seguir un año o año y medio como suplente en el Parejas y alternar en partidos de empresa, entendí que lo mejor era aprovechar este verano para despedirme.

– ¿Le harán hueco en Baiko?

– No me han dicho nada. Lo que no voy a perder es el vínculo con la pelota, con un deporte que he practicado desde los seis años.

– ¿Planes a partir del lunes?

– Tomármelo con tranquilidad. Se me hará extraño no ir a los entrenamientos y no coincidir con los compañeros.