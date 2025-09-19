Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mikel Urrutikoetxea pone fin a una productiva carrera de dieciséis años en la mano profesional. Ignacio Pérez

Mikel Urrutikoetxea

Campeón del Manomanista, del Cuatro y Medio y del Parejas
«Disfruto cada vez que piso el frontón, esa ha sido mi ventaja»

El único delantero capaz de ganar la txapela del Parejas como zaguero dice adiós a los 36 años este sábado en el Bizkaia

Joseba Lezeta

Zaratamo

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:07

Llega Unai Amiano este viernes en Irun y se va Mikel Urrutikoetxea la tarde del sábado en el Bizkaia de Bilbao. ETB2 dará el partido ... de su despedida tras 16 años de profesional en Asegarce primero y con Baiko después. El de Zaratamo, campeón de las tres modalidades además de primer y de momento único delantero capaz de ganar la txapela del Parejas como zaguero, deja el listón a una altura considerable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  4. 4 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  6. 6

    Angelina Jolie estará este domingo en San Sebastián
  7. 7

    La premio Donostia Esther García ya está en San Sebastián
  8. 8 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  9. 9

    La concesión del complejo La Perla se renueva hasta 2040 con los mismos usos
  10. 10 La actriz Silvia Alonso alza la voz por Palestina: «Es tan atroz que debería estar por encima de derechas o izquierdas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Disfruto cada vez que piso el frontón, esa ha sido mi ventaja»

«Disfruto cada vez que piso el frontón, esa ha sido mi ventaja»