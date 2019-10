Pelota Derbi de Tolosaldea en el Astelena Jaka y Altuna III, ayer en el Astelena de Eibar en la elección de material. / ASKASIBAR Jaka y Altuna III, rivales el domingo en busca del segundo punto de la liguilla. «Jugamos juntos el Memorial Zuloaga de Errenteria en alevines y ganamos el torneo, nos conocemos desde hace mucho tiempo» ENRIQUE ECHAVARREN EIBAR. Viernes, 18 octubre 2019, 08:34

Erik Jaka y Jokin Altuna son amigos desde hace mucho tiempo, cuando apenas levantaban un palmo del suelo. Aún así, ya apuntaban maneras. «Jugamos el Memorial Zuloaga de Errenteria, en alevines, y ganamos el torneo. Erik era zaguero en aquellos años. Después no hemos vuelto a hacerlo porque a él le gustaba jugar con gente más mayor. A mí, también. Tiene dos años más que yo y no hemos vuelto a coincidir juntos, aunque nos hemos enfrentado en el cuatro y medio y también por parejas», recuerda Altuna. Jaka también refresca su memoria. «Jokin era un pequeñajo que apenas sobresalía del suelo, pero ya se veía que tenía algo especial. Ya era artista a esa edad».

Comparten habitualmente entrenamientos físicos y de frontón -ayer tras la elección de material Jaka se ejercitó con Salaberria y Altuna III con Egiguren V-, pero el domingo serán rivales en el Astelena de Eibar, en el derbi de Tolosaldea. Jaka es de Lizartza y Altuna III, de Amezketa. El destino les ha emparejado en el grupo A del Campeonato del Cuatro y Medio y ambos lo han comenzado con buen pie. Jaka dejó en la cuneta en octavos a Bakaikoa en Etxarri (22-6) y en el primer partido de la liguilla de cuartos se impuso a Víctor (14-22) en Azpeitia. Altuna III, vigente subcampeón que busca su cuarta final consecutiva, dio una auténtica exhibición en su estreno el lunes en Tolosa ante Pello Etxeberria (22-5).

El amezketarra no cree que fuese un paseo militar. «A pesar de lo que pueda indicar el marcador fue un partido duro y muy peloteado. Dimos 210 pelotazos a buena. Me quedé contento, pero no esperaba que ganar de esa manera. Ya me ha pasado empezar ganando la primera jornada de la liguilla y luego no clasificarme para semifinales y al revés. En la liguilla hay que ser muy regular. Tengo aun 23 años, solo llevo cinco en profesionales y todavía mantengo la ilusión por seguir mejorando y por continuar aprendiendo cosas».

Ingratos recuerdos

Este partido ya se jugó el año pasado, también en la catedral de la mano, y no le trae gratos recuerdos al lizartzarra. «Era una eliminatoria de cuartos del Cuatro y Medio Navarro, me encontraba en un buen momento de juego. Todo se torció en un segundo. Primero sentí un pequeño tirón. Pensaba que no era nada, pero cuando fui a sacar noté un latigazo muy fuerte y no pude seguir jugando. Íbamos 6-2. Los médicos me diagnosticaron una rotura de fibras y estuve casi todo el verano parado». «Ambos teníamos mucha ilusión por jugar ese partido -añade Altuna-, pero pasó lo que pasó. El del domingo es muy especial para mí. Entrenamos juntos, nos ayudamos mutuamente. Le deseo lo mejor a partir de este partido».

Para Jaka «jugar contra un campeón supone una motivación extra. Es el mejor pelotari que hay en profesionales ahora mismo y el mayor especialista en la jaula. Pocos han podido ganarle en los últimos años y si quiero hacerlo tendré que ser mejor que él. Es un pelotari que no regala nada, goza de casi todas las pelotas y donde más puede sufrir es en los tantos rápidos al no tener tiempo para reaccionar. Tiene muy pocos puntos débiles».

Material EIBAR Jaka separó dos pelotas ni muy botonas ni con mucha salida de frontis, de 105,6 y 104,8 gramos. Altuna III tuvo dudas antes de quedarse con material muy parejo, de 105,7 y 105,2 gramos. LOGROÑO Víctor El de Ezcaray se decantó por pelotas más vivas, de 104,3 y 105,3 gramos. Pello Etxeberria Optó el de Zenotz por cueros que se quedan en el frontis, de 105,4 y 104,7 gramos.

El lizartzarra sigue alabando a su amigo. «En la cancha es incluso más listo de lo que se ve desde fuera. Ante Pello Etxeberria parecía que no estaba haciendo gran cosa, jugó sin florituras y lo hizo perfecto. Se anticipa a la jugada y te viene la contra. Es muy difícil jugar contra él. No le importa trabajar, pero cuando hay que ser artista, es artista».

Altuna le devuelve los halagos. «Erik es un rival muy fuerte. Año tras año lo está demostrando y llega en un gran momento de juego. Y cuando un pelotari está así es muy peligroso. Nos conocemos mucho y en los entrenos, cuando le he ganado, me lo ha puesto muy difícil. El domingo no será diferente. Sé que no me va a regalar nada y tendré que jugar mucho si quiero lograr el punto».

Reconoce Jaka que «quiero centrarme solo en el partido del domingo. Para mí es a vida o muerte. Si gano sería dar un gran paso adelante y si no, tendría que seguir luchando en el tercer partido, pero voy a salir a ganar».