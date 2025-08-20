Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zabaleta caza su enésimo derechazo este martes en el Bizkaia de Bilbao, en presencia de Altuna III y Elordi. MIREYA LÓPEZ
Pelota

Demasiada pelota y muchos rebotes

Elordi y Zabaleta cargan el juego atrás gracias a su mayor pegada para meterse en la final del Torneo Aste Nagusia del viernes en Bilbao

Joseba Lezeta

Bilbao

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

Una cámara recorre las gradas para recoger imágenes del público con las que nutrir a la pantalla gigante del frontón Bizkaia. El marcador señala ... un 3-11 favorable a Elordi y Zabaleta sobre Altuna III y Martija. Llevan 173 pelotazos y la mayoría de los tantos se resuelven en menos de cinco pelotazos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

