Demasiada pelota y muchos rebotes

Una cámara recorre las gradas para recoger imágenes del público con las que nutrir a la pantalla gigante del frontón Bizkaia. El marcador señala ... un 3-11 favorable a Elordi y Zabaleta sobre Altuna III y Martija. Llevan 173 pelotazos y la mayoría de los tantos se resuelven en menos de cinco pelotazos.

Los espectadores empiezan a pedir 'musu bat' a las hipotéticas parejas, o al menos amistades, que aparecen en la pantalla. Aplauden a quienes acceden a la petición y recriminan con humor la negativa firme de un señor al que su compañera arrima sin éxito la mejilla. De cualquier manera, señal inequívoca de que no les ha enganchado lo que están viendo sobre la cancha.

Elordi y Zabaleta imponen su pegada para derrotar 10-22 a Altuna III y Martija, sobrepasados por un material excesivo, por pelotas que alcanzan el rebote con enorme facilidad. Zabaleta acaba ocho tantos atrás. En el 6-13 conecta un derechazo soberbio desde el cuadro siete que llega a la pared del rebote. Tres tantos después, en el 7-15, el zaguero de Etxarren caza un zurdazo a la altura del cinco, la pelota sale como un tiro del frontis, bota centímetros por delante de la raya del siete y entra al rebote. Exagerado.

Fuentes cercanas a los intendentes de Aspe y Baiko, encargados del cestaño en la feria, aseguran que estos últimos días andan con problemas a la hora de poner material. No solo en Bilbao, también en otros frontones. El espectáculo se resiente. Sucedió en Vitoria y se repite en la primera semifinal del Torneo Aste Nagusia de Bilbao.

Puso la carne en el asador Jokin Altuna en unas circunstancia adversas. De hecho, acabó con más tantos de su propia cosecha, siete, que en algunas victorias suyas este verano, por ejemplo la del Izarraitz de Azpeitia. El amezketarra firmó el 6-12 de un sotamano atrás después de una parada al txoko y un gancho. Cobró el buen 9-18 gracias a un besagain de zurda con el que rebasó a Zabaleta tras abrir hueco en la cancha a través de una parada al txoko.

Elordi y Zabaleta emplearon una estrategia tan sencilla como eficaz. Antes que nada, saques largos y bombeados del delantero de Mallabia. Botaron la mayoría en torno al seis y medio. Su zaguero aprovechó las devoluciones más o menos apuradas de Martija para soltar derechazos al rebote. Tres seguidos del 3-2 al 3-4 abrieron la veda. Hasta Elordi, fresco a bote con la derecha y de volea, se sumó al ataque. Intercedió Altuna por su compañero a base de entrar de volea desde casi el siete y le esperó el delantero contrario para culminar de saque-remate, lo cual creó dudas en la pareja colorada sobre la conveniencia de este recurso.

Zabaleta, a placer

Cuando Zabaleta pilla pelota a placer en torno al cuatro y está en una de esas tardes en las que goza casi todas, es imparable. Lo confirma en cuanto tiene ocasión. Disputar su tercer partido en tres días consecutivos no fue obstáculo para una demostración. Dio la impresión de que el domingo en Zarautz contra Rezusta y el lunes en el propio Bizkaia frente a Albisu había engrasado la maquinaria.

Elordi y Zabaleta volverán el viernes al Bizkaia para la final. Sean cuales sean los rivales, esperemos que con menos pelota.