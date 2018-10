Pelota Ander Errandonea: «Dejé la pelota por lo que sufría con las manos y ahora disfruto con el taxi en Donostia» Ander Errandonea está contento con su nueva profesión. / USOZ Exmanista profesional y taxista JON TRUEBA Lunes, 29 octubre 2018, 09:30

21 años. De Bera. Signo Leo. Un chaval encantador. Espontáneo. Sincero. Debutó con 20 años como manista profesional y tuvo que dejarlo con 21 por el llamado mal de manos que le persiguió prácticamente desde que debutó. Lleva seis meses como taxista, en Donostia. Y ahora sonríe.

- Tuvo que ser duro dejar la pelota para un chaval tan joven y con tanta afición como usted.

- Desde luego. Fue muy duro. La ilusión de todo pelotari es debutar como profesional, pero si no te responden las manos no hay nada que hacer. Dejé la pelota por lo que sufría con las manos. Y es que si no te responden las manos, no puedes dar el nivel que exige la pelota profesional. Todos me decían que el primer año iba a ser duro pero ¡¡tanto!!

- (...).

- En los entrenamientos andaba algo mejor, aunque siempre justo de manos. En los partidos era diferente. Al final salía con miedo a la cancha y sin confianza no se puede rendir. Y si no controlas la pelota y no disfrutas, no merece la pena seguir. Seguía entrenando y entrenando, pero veía que era imposible darle la vuelta y lo dejé.

- En aficionados no tuvo problemas. Curioso, ¿no?

- En aficionados recuperaba en una semana... Pero en profesionales fue un sufrimiento desde el principio. ¿Si influye el material? Sin duda. La pelota viene a otra velocidad. En profesionales intentaba dar el mejor nivel, pero no podía con las manos, no podía. ¿Para qué iba a seguir más? Al final, es un trabajo y tienes que buscar una salida para tu vida.

- ¿Qué le dijo su aita, zaguero de postín y ahora director comercial de Aspe, cuando le dijo que dejaba la pelota?

- El aita me veía sufrir. En casa tampoco estaba animado. Cuando tomé la decisión de dejar la pelota me dijo: «La mejor decisión que podías tomar». No me veia disfrutar... Si no estás a gusto, no vale la pena.

- ¿Echa de menos la pelota? ¿Lo mejor del año como profesional?

- Ahora juego con los amigos pero poca cosa. Se me quitaron las ganas de competir... ¿Lo mejor? La amistad que he hecho con los compañeros. Entrenas y juegas con ellos, y me quedo con esos momentos.

- ¿Qué tal le va en su nueva vida?

- Contento, muy contento. En el taxi tienes que meter horas si quieres dar la vuelta a la inversión que has hecho. Pero se me pasa el tiempo rápido y estoy a gusto. Al tratarse de una nueva profesión, al principio le tiene respeto. Sin embargo, le di la vuelta al primer mes.

- ¿Por qué el taxi?

- Estudié Bachillerato y un módulo, pero llevaba tiempo pensando en ello. Así que cuando decidí dejar la pelota por completo y me salió la posibilidad, no dudé.

«Si no te responden las manos no puedes dar el nivel que te exige la pelota profesional»

«¿Quién ganará el Cuatro y Medio? Si tuviera que mojarme, lo haría por Ezkurdia»

- ¿Lo más difícil de ser taxista en Donostia?

- Al principio, las calles... Anduve con un instructor para situarme. Al primer mes le pillé el truco. Aprendí las calles y ya te sitúas. ¿Si sé idiomas? El inglés lo controlo un poco... Para hablar con los clientes.

- ¿Le ha reconocido alguno?

- Alguno..., alguno sí. Pero se queda en anécdota.

- ¿Pasamos página y hablamos del Cuatro y Medio? Las semifinales han quedado así: Ezkurdia-Urrutikoetxea y Altuna III-Bengoetxea VI.

- Ezkurdia está jugando de forma espectacular. Ha dado un gran salto y da gusto verle. Yo creo que ahora mismo está un punto por encima de Urrutikoetxea, aunque hay que tener cuidado con Mikel.

- (...)

- Y la otra semifinal me parece un lujo, un partidazo entre dos artistas como Jokin Altuna y Oinatz Bengoetxea. Altuna es un genio y Oinatz, aunque el otro día cayó ante Elezkano porque quizás jugó relajado gracias a la tranquilidad de verse clasificado, lo tiene todo.

- ¿A quién ve txapeldun del Cuatro y Medio?

- Si tuviera que mojarme, igual lo haría por Joseba Ezkurdia. Está jugando con una confianza increible, y creo que puede ser su año.

- Ander dixit.