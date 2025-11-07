Julen Deskarga
Hogei urteko aurrelari hernaniarrak ostiral arratsalde honetan Galarretan hasiko du bere ibilaldi profesionala
Ostirala, 7 azaroa 2025, 09:49
Julen Deskargak (2005, Hernani) ostiralen honetan egingo du debuta erremontista profesional bezala Bigarren Mailako Binakako Txapelketan. Martirena lagun duela ariko da Susperregi-Eskudero bikotearen aurka, 17:30ean hasiko den jaialdian. Esku-pilota utzi ondoren, saskia hartu eta bide berri bati ekin dio Deskargak. Deusto Unibertsitatean ikasten duen Magisteritza eta Kirol ikasketekin uztartzen du erremontea.
- Urduritasunik nabaritu al duzu debut aurreko egunetan?
- Orain arte nahiko lasai egon naiz eta oraindik ere lasai nabaritzen dut nire burua. Halere, pixkanaka hasi dira agertzen urduritasunak.
- Lehen partidan Martirena izango duzu atzelari, Gurrutxagaren eta Eskuderoren kontra. Nolako debuta espero duzu?
- Gurrutxagak ezin du jokatu lesio baten ondorioz eta Susperregik ordezkatuko du. Bikote gogorra osatzen dute eurek, lehiaketa honetan aurkituko ditugun beste guztiak bezalakoak. Hori bai, gogotsu nago ea zer moduz moldatzen naizen ikusteko. Ea irabazteko aukera dugun.
- Noiz erabaki zenuen esku-pilota utzi eta erremontean hastea?
- Duela urtebete. 2024ko urrian hasi nintzen erremontean eta hastearekin batera esku-pilota bazterrera utzi nuen.
- Nolako esperientzia izan da zuretzat azken urte hau?
- Polita, egia esan. Hasieran oso galduta ikusten nuen nire burua eta pilota jotzen ere ez nuen asmatzen. Entrenamendu saioei esker pixkanaka ikasten joan naiz. Oso gustura aurkitu naiz, gero eta gusturago.
- Azken urtean asko entrenatuko zinen. Txapelketako beste kideen parean ikusten duzu zure burua?
- Afizionatu mailatik profesionalera asko aldatzen da. Pilotak ere oso desberdinak dira. Hasieran alde handia nabaritu nuen, baina konfiantza hartu dut. Nahiz eta oraindik aldea dagoela konturatu, besteen parera helduko naizela uste dut.
- Afizionatuetan partidak jokatzeko aukerarik izan duzu?
- Ez, tamalez. Gaurkoa da erremontean ofizialki jokatuko dudan aurreneko partida. Ea nola doan. Debutatzeko gogo handia dut.
- Zer izan da zailena ikasketa prozesuan?
- Sei erremontista afizionatu ibili gara eta entrenamenduetara bakarrik joan behar izan dut zenbaitetan. Lau lagun elkartu eta partidaren bat jokatzea ez zen erraza. Erraztasun gutxi izan dut alderdi horretatik.
- Bidelagun edo maisurik baduzu?
- Endika Barrenetxearekin eta Kike Elizalderekin ikasi nituen oinarrizko posturak. Eta profesionaletan debuta egin aurretik Urtzi Gurrutxaga eta Aitor Aiestaran izan ditut ondoan. Azkenaldian Kike Elizalderekin aritu naiz berriz. Ez nuen inoiz pentsatu erremontean amaituko nuenik. Eskuko minekin hasi nintzen kadete mailan eta ez nuen bururik altxatzen. Aitak erremontean saiatzera animatu ninduen. Endika Barrenetxearekin hitz egin eta saskia probatu genuen.
- Aurrelaria zara.
- Afizionatuekin entrenatzen hasi nintzenean aurrean jarri nintzen. Esku-pilotan ere aurrelaria nintzen eta horretarako gaitasun gehiago ditudala esango nuke. Ez naiz indarreko pilotaria, trebea baizik.
- Galarretara joateko ohiturarik bazenuen aurretik?
- Oso gutxitan joanda nengoen, pare bat aldiz. Azken urtean sarritan izan naiz. Txikitan Huarteko Euskal Jai Berrin egon nintzela dut gogoan. Donezteben badut familia erremontezalea.
- Esaten duten bezain zaila al da erremontea?
- Zaila da benetan. Batez ere pilotak hartzen duen abiaduragatik. Zaila da ondo kokatzea eta dakarren abiadurarekin pilota nahi den lekuan jartzea ia ezinezkoa. Distantziak hartu behar dira. Kike Elizaldek asko erakutsi dit horretan.
- Defentsa lana ere zaila omen da.
- Batez ere paretako defentsa eta behar bezalako posturak hartzea. Beldurra ere ematen du oso azkar sartzen baita pilota ezker hormara. Errematea dut gogokoena. Ez dakit ongi edo gaizki egiten dudan, baina horixe dut gustukoena.
- Sekula izan al da Hernanin horrenbeste erremontista?
- Bagara batzuk bai. Mattin Arluziaga, Aiestaran anaiak, Endika Barrenetxea...
- Nolako harremana duzue zuen artean?
- Endikak asko lagundu dit hona iristeko. Gauza asko antolatzen ditu. Edozein zalantza galdetu eta argitzen saiatzen da, jator. Entrenamenduetan Paulo eta Aitor Aiestaran zein Mattin Arluziagarekin oso gustura aritzen naiz. Guztiek eman dizkidate animoak.
- Duela hamalau hilabete esan balizute Galarretan debuta egingo zenuela...
- Ez nuen sinetsiko. Duela bizpahiru hilabete pare bat aldiz deitu zidaten profesionalekin entrenatzeko eta orduan hasten zara pentsatzen profesional izan zaitezkeela. Ilusio ikaragarria egin zidan eta azaroaren 7an debutatu behar nuela esan zidatenean sinetsi ere ezin nuen egin. Oso goiz iruditzen zitzaidan.
- Txapelketan gainera.
- Hori da. Aurreneko partida txapelketakoa izateak presio handiagoa suposatzen du, baina gogotsu nago.
- Esan dezake baita maila onean ikusi zaituztela arduradunek.
- Ez dakit. Denborak esango du. Konfiantza badut eta partidak jokatu ahala ikusiko da enpresak asmatu duen ala ez.
-Animorik ez zaizu faltako Galarretako harmailetan.
- Jende pixka bat gerturatuko da ni animatzera...