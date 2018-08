Pelota David Merino: «Toca cambiar de chip, pero seguiré jugando a pelota» David Merino trata de asimilar el final de ocho años en las filas de Aspe. / SONIA TERCERO «He tenido altibajos en mi rendimiento aunque me he preparado a tope», afirma tras conocer que no le renuevan el contrato JOSEBA LEZETA Sábado, 4 agosto 2018, 09:25

David Merino (Villar de Torre, 28 años) mastica todavía la noticia de que no va a seguir en las filas de Aspe, empresa en la que ha desarrollado su carrera desde que debutó como profesional hace ocho temporadas. Confiesa que la no renovación del contrato era una de las posibilidades que barruntaba tras comprobar que estos últimos meses había perdido peso en las combinaciones.

- ¿Le ha sorprendido que Aspe no renueve su contrato?

David Merino Soto: nació el 16 de abril de 1990 en Villar de Torre.Tiene 28 años. Debutó como profesional de la mano de Aspe: el 4 de julio de 2010 en el Adarraga de Logroño. Su mayor éxito: fue la consecución del título de Parejas de 2012 en compañía de Titín. También se proclamó subcampeón del Cuatro y Medio Promoción en 2010.

- Viendo los partidos que estaba jugando desde hace un tiempo, era una de las dos opciones. La otra consistía en una rebaja del contrato. Ya había hablado con mi entorno sobre estas dos posibilidades. Cuando llegué a la oficina, me di cuenta de lo que había realmente. La empresa me dijo que no me ofrecía la renovación. Es lo que hay. Toca asimilarlo.

- ¿Supone un batacazo?

- En ese momento, cuando me lo comunicaron, no tenía ganas de seguir jugando el mes de agosto. Por mí, lo habría dejado así. Pero existen una serie de compromisos adquiridos por la empresa que cumpliré. Hoy participo en el festival de Bera y el último será el domingo 12 en Aoiz.

- ¿Ha pedido jugar en Ezcaray?

- Sí. La empresa ha accedido y estaré el próximo viernes con mi hermano Miguel, que se despide ese mismo día. Me habría gustado terminar ese día, cerca de casa. Pero dos días después también jugaré en Aoiz. Es lo que hay.

- ¿Considera que ha bajado tanto su rendimiento?

- Comparado con el de hace cuatro años, no he mantenido aquella la regularidad de entonces. He alternado partidos buenos con otros no tan buenos. He tenido altibajos. Ahora bien, he seguido con la misma ilusión, con la misma dedicación a los entrenamientos, con la misma profesionalidad, con las mismas ganas... Me he preparado a tope todos los días de la semana. Cuando me he vestido de blanco, sin embargo, no he sido regular.

- Fue titular en el pasado Campeonato de Parejas.

- Así, es. He jugado las ocho últimas ediciones de esta competición como titular. Sin embargo, tras concluir el torneo me di cuenta de que Aspe no mantenía la confianza que había demostrado en mí antes. Pienso que si hubiera notado mayor confianza, mi rendimiento habría sido mejor del que he dado.

- Sufrió el síndrome de Guillain-Barré en 2011. ¿Le afectó?

- Fui campeón del Parejas con Titín en 2012, unos meses después de pasar aquella enfermedad. No me quedó ninguna secuela. Los médicos que dijeron que, una vez curada, no existe riesgo de sufrirla de nuevo. Recuperé fácil y no requiere ningún cuidado especial ni seguimiento.

- ¿Y ahora?

- Seguiré jugando a pelota porque es lo que más me gusta hacer.

- ¿Con Garfe?

- De momento quiero jugar los partidos que me restan con Aspe hasta el 12 de agosto. Solo pienso en ello. Después pararé un poco. Toca cambiar de chip. Tampoco me he planteado lo que voy a hacer a continuación.

- ¿Acabó sus estudios?

- Me queda el último año de IVEF en Vitoria. Intentaré terminar la carrera como sea, quitarme esa preocupación de la cabeza. Ahora ya tengo excusa.

- Es joven.

- Tengo 28 años y la vida sigue. Me queda mucho por delante.