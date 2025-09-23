Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Rezusta, en una imagen de archivo. Gorka Estrada
Pelota-Torneo San Mateo

Darío y Rezusta ganan 22-21 tras ir 17-21 por detrás

Esta victoria les permite llegar en igualdad de condiciones que Jaka e Iztueta al choque del jueves

Joseba Lezeta

Logroño

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:05

Darío y Rezusta han logrado una victoria in extremis por 22-21 ante Larrazabal y Mariezkurrena II que les permite llegar igualados a un punto con Jaka e Iztueta al duelo que decidirá la primera pareja finalista del Torneo San Mateo. Caían los de Aspe 17-21 ante dos pelotaris entre los que Jon Mariezkurrena llevaba la voz cantante con una exhibición de pegada. No hace falta llegar al rebote para brillar con la derecha.

Con 17-21 lanzó una dejada al ancho Mariezkurrena a la que llego en plancha Darío. Siguió el tanto y el zaguero de Berriozar mandó fuera una dos paredes. Lo pagó caro. Para entonces Larrazabal y Mariezkurrena ya estaban eliminados porque necesitaban una victoria 22-12 o con mayor diferencia.

Darío cobró el 19-21 de una parada al txoko, se le marchó abajo una botivolea a Larrazabal en el 20-21, el posterior saque de Darío al centro significó el 21-21 y, tras el parón correspondiente, Darío llegó a otra dos paredes de Mariezkurrena y mientras se lanzaba al suelo puso la pelota encima de la chapa: 22-21.

En el Serie B, victoria baldía de Amiano e Imaz por 18-22 ante Exposito y Gaskue, adelantados 18-15.

