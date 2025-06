Darío prueba los tacos con label universitario

Joseba Lezeta San Sebastián Miércoles, 18 de junio 2025, 00:14 Comenta Compartir

Darío ya ha utilizado los tacos ideados por Mikel Estrada Unamunzaga y base del original trabajo fin de máster llevado a cabo por este vizcaíno de 27 años natural de Usansolo bajo la dirección de Xabier Leibar, médico y profesor del IVEF en Gasteiz. 'Cómo reducir el dolor en la mano y mejorar el rendimiento del taco' es el título del estudio en el que el delantero riojano de Aspe busca la solución a un problema persistente que condiciona su rendimiento: el mal de manos.

Mikel Estrada ha suministrado a Darío estos tacos con label universitario que llaman la atención por la flexibilidad, por lo moldeables que resultan. «He jugado con ellos mis dos partidos después de las vacaciones», constata el pelaire, a quien Altuna III cortó el paso a semifinales en el Manomanista. «El primer encuentro fue por parejas el martes de la semana pasada en Bergara y el segundo, dentro del cuatro y medio contra Peio Etxeberria en Larrebetzu. Con anterioridad había hecho manos con los nuevos tacos, además de tres entrenamientos de frontón si no recuerdo mal».

La pregunta es inevitable. ¿Duele la mano al golpear la pelota con esa protección? Darío habla claro: «He terminado los dos partidos sin ningún dolor. No me ha dolido nada. Ahora bien, he notado que la pelota me salta en la mano. También es verdad que me coloco varias filas. De hecho, Mikel me dijo que ninguno de los pelotaris que han recurrido a sus protecciones se pone tanto».

De momento, el pelaire ha limitado el uso del nuevo taco «a la mano derecha», la que mayores quebraderos de cabeza le ha dado a lo largo de su carrera. «Mi intención es ponerlo también en la zurda esta semana», confiesa a las puertas del partido del Torneo San Fermín del cuatro y medio que disputará frente a Julen Egiguren este viernes por la noche en Urrestilla. En caso de vencer, Javier Zabala sería su siguiente contrincante cuatro días después, el martes 24, en el Baratze de Segura.

Darío se encuentra todavía en periodo de prueba con los tacos recién estrenados. Ha empezado con la mano derecha, seguirá con la izquierda y seguramente comparará la cantidad de protección a la búsqueda de preservar la aparición de dolor al mismo tiempo que facilita controlar el golpeo de la mejor manera posible.

Llama la atención la elasticidad del taco ideado por Mikel Estrada, quien defiende que «permite gozar mejor la pelota», lo cual choca con las primeras sensaciones de Darío. Su creador insiste en que «notas la pelota dentro de la mano y ayuda a darle la dirección deseada, al mismo tiempo que sientes menos dolor».

El mal de manos en la mochila

El de Ezcaray no ha encontrado todavía esa otra ventaja de la que habla el descubridor del nuevo taco. De todas maneras, la desaparición del dolor a la hora de soltar el pelotazo supone de momento un alivio para alguien como Darío, que ha cargado tanto tiempo con esa mochila. Empieza a ver abierta una ventana que parecía clausurada.

Mikel Estrada propone asimismo «escanear la mano del pelotari para lograr la imagen de su forma entera. Proporciona el tamaño de la palma y de los dedos, las ondulaciones, las líneas, la profundidad... Esos datos permiten diseñar una protección a medida». Darío, embarcado en la parte inicial del proceso, no ha requerido de momento ese servicio.

Manistas aficionados y de la promotora Garfe y el propio Mikel Estrada, participante habitual en campeonatos de Bizkaia, han recurrido antes que Darío al nuevo taco, de una composición distinta a la habitual de la gran mayoría de los profesionales de Aspe y Baiko.

La argumentación corresponde a Estrada:«Los pelotaris han empleado históricamente materiales creados para otras funciones y adaptados para jugar a mano con ellos. Me refiero a los tacos, al verde... Mi objetivo ha sido desde el principio crear un producto adecuado a las necesidades de la práctica de la pelota y que dé la mejor solución posible al dolor provocado por el impacto en la mano de una bola de 106 gramos que llega a 80 km/hora o a una velocidad incluso superior».

Mientras tanto, Estrada sigue embarcado en la investigación de material complementario. Le preocupan la mejor adherencia posible del taco a la mano para hacer frente a la sudoración, las esponjas que complementa la protección, la duración de esos elementos, acertar en la colocación...