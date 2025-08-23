Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Patxi Ruiz, Iztueta, Artola, Elordi, Zabaleta y Egozkue (CaixaBank), en el podio del Bizkaia. MIREYA LÓPEZ
Artola-Iztueta 15 Elordi-Zabaleta 22

Había alguna curva al final del paseo

La reacción de Artola e iztueta llega tarde para impedir la victoria en el Torneo Aste Nagusia de Elordi y Zabaleta, adelantados 1-14 y 9-19

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Artola e Iztueta no tienen motivos de celebración pero su reacción en el último tramo de la final del Torneo Aste Nagusia sirve al ... menos para tranquilizarles. Demostraron ser capaces de plantar cara a Elordi y Zabaleta, ganadores 15-22, después de un inicio desolador para los rivales, que no encontraban la salida del atolladero.

