Había alguna curva al final del paseo

Artola e Iztueta no tienen motivos de celebración pero su reacción en el último tramo de la final del Torneo Aste Nagusia sirve al ... menos para tranquilizarles. Demostraron ser capaces de plantar cara a Elordi y Zabaleta, ganadores 15-22, después de un inicio desolador para los rivales, que no encontraban la salida del atolladero.

La pareja de Aspe se adelanta 1-11 en un cuarto de hora y solo 103 pelotazos con una estrategia similar a la de la semifinal: saque largo y bombeado de Elordi, devoluciones apuradas de Artola o de Iztueta y remate del delantero de Mallabia o zarpazo hacia el rebote de Zabaleta. Esta vez con menos material que frente a Altuna III y Martija pero el suficiente para imponer su ley.

Artola-Iztueta 15 - 22 Elordi-Zabaleta Tiempo de juego 60 minutos y 36 segundos

Pelotazos a buena 418

Tantos de saque Artola, 1. Elordi, 2

Faltas de saque Artola, 0. Elordi, 0

Tantos en juego Artola, 4. Iztueta, 3. Elordi, 10. Zabaleta, 3

Tantos perdidos Artola, 4. Iztueta, 3. Elordi, 5. Zabaleta, 2

Marcador 0-8, 1-8, 1-14, 4-14, 4-15, 5-15, 5-17, 6-17, 6-18, 9-18, 9-19, 15-19 y 15-22

Momios de salida 100 a 80 a favor de Elordi y Zabaleta. 60 a 100 por abajo

Incidencias magnífica entrada en el Bizkaia para cerrar la feria manista de Bilbao. 1.880 espectadores ocuparon casi todos los asientos disponibles

El dominio de Zabaleta permite el lucimiento de Elordi, letal tanto con el gancho como gracias a la parada al txoko. Cruza perfecto unos y esconde otras. Entrega demasiada pelota Iztueta, al que le cuesta coger altura en el frontis para disfrute del delantero contrario.

Aunque no es fácil sobreponerse a esas situaciones y menos en el caso de un joven de 21 años participante por primera vez en este torneo, Martxel Iztueta demuestra personalidad. Empieza a corregir su actuación a partir del 1-14 preocupante para sus intereses, adquiere confianza con el paso de los minutos, suelta por fin la derecha y obliga a recular a Zabaleta, privilegio de unos pocos.

Bajo esas premisas aparecen por fin los tantos de remate de Iñaki Artola, empezando por el gancho del 8-18. Ayudan también los fallos en el remate de un Elordi desmelanado a esas alturas de una final ya encauzada. Le sale todo e intenta el más difícil aún.

Aunque la sensatez dicta que la remontada es imposible, Artola e Iztueta trabajan tanto a tanto con una fe inquebrantable y liman la desventaja hasta ponerse a cuatro tantos, 15-19. Una inyección de moral después de verse trece por detrás en el 1-14 y diez en el 9-19.

Zabaleta pone fin a la reacción con un derechazo formidable en dirección al rebote (15-20) y el espléndido zurdazo por la pared izquierda de Iztueta –posiblemente su mejor pelotazo de la tarde– toca el fleje de la pared izquierda (15-22).

Elordi, designado mejor pelotari como Ander Murua en el Serie B, inscribe por primera vez su nombre en un palmarés del Aste Nagusia en el que Zabaleta figura ya en cuatro casilleros: 2016, 2018, 2023 y 2025. Ya es el más laureado de la todavía corta historia de este torneo.

Elordi y Zabaleta han funcionado como pareja esta semana en el frontón Bizkaia y Aspe ha endosado un 6-1 a Baiko en el balance de los duelos entre pelotaris de las dos empresas en los cuatro festivales de la feria.