Cuba retira la demanda contra la Federación Internacional por la admisión de la Vasca

La Federación de Cuba de Pelota Vasca ha comunicado al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) su deseo de desistir de la apelación «debido a la ... demora en las conclusiones del proceso», por lo que ha solicitado «la retirada de la demanda realizada a la Federación Internacional de Pelota Vasca mediante el TAS». Esta decisión no termina, sin embargo, con el procedimiento abierto contra la admisión de la Federación Vasca como miembro de pleno derecho de la Internacional (FIPV) adoptada por la asamblea de esta última celebrada en Pamplona el pasado 28 de diciembre, ya que la Federación Española continuará en adelante en solitario con el recurso.

Fue este lunes cuando la Federación Cubana de Pelota Vasca y Frontón, a través de su presidente Lázar Ricardo Mendoza, envió un escrito a Gonzalo Jiménez Illana, abogado representante de los intereses de las federaciones de España y Cuba, informándole de que «teniendo en cuenta la demora en las conclusiones del proceso, el Comité Ejecutivo de la Federación Cubana de Pelota Vasca y Frontón aprobó por unanimidad, y en consulta con la Dirección Jurídica y Directivos del Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (INDER), solicitar la retirada de la demanda realizada a la Federación Internacional de Peloa Vasca mediante el TAS».

Ese mismo día Jiménez Illana trasladaba esa decisión a la Secretaría del TAS «la voluntad de dicha parte de las apelantes a retirarse del procedimiento judicial», a la vez que dejaba claro que esta decisión «no debe considerarse una declinatoria del procedimiento en su conjunto, entendiéndose que la representación, potestad y legitimidad de la Federación Española de Pelota se mantiene en los términos presentados en el escrito original de la Memoria de apelación, sin que esta decisión afecte al fondo del presente asunto en el momento actual».