Cazaubon, presidente de la Federación Internacional, durante el acto de inauguración de la Liga de las Naciones con los pelotaris de la Euskal Selekzioa. DV

Cuba retira la demanda contra la Federación Internacional por la admisión de la Vasca

El procedimiento en el TAS, que ahora lidera en solitario la Española, sigue adelante

Bruno Parcero

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:20

Comenta

La Federación de Cuba de Pelota Vasca ha comunicado al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) su deseo de desistir de la apelación «debido a la ... demora en las conclusiones del proceso», por lo que ha solicitado «la retirada de la demanda realizada a la Federación Internacional de Pelota Vasca mediante el TAS». Esta decisión no termina, sin embargo, con el procedimiento abierto contra la admisión de la Federación Vasca como miembro de pleno derecho de la Internacional (FIPV) adoptada por la asamblea de esta última celebrada en Pamplona el pasado 28 de diciembre, ya que la Federación Española continuará en adelante en solitario con el recurso.

