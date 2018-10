Pelota Bengoetxea VI quería una «pelota más rápida» para jugar contra Altuna Bengoetxea y Altuna tras la elección de material. / J.L. «Esperaba más material porque el Labrit lo permite. Será un hándicap», añade el de Leitza JOSEBA LEZETA Martes, 30 octubre 2018, 12:35

Oinatz Bengoetxea ha mostrado cierto desacuerdo con el material presentado por el seleccionador en la elección para la semifinal del Campeonato del Cuatro y Medio que le enfrentará a Jokin Altuna la tarde del sábado en el Labrit de Pamplona. «Esperaba pelota más rápida», ha manifestado el delantero de Leitza. «Este frontón no es rápido y permite poner más pelota. Será un hándicap. Habían preparado el lote antes de conocerse los cruces de semifinales y eso garantiza que no hay favoritismos, pero me voy con ese pequeño disgusto».

Bengoetxea VI añade que «con esa pelota rápida tendría la oportunidad de hacer más daño y de incomodar al contrario. Si dejas jugar a Altuna, saca su arte. Las pelotas que ha elegido Jokin son de otro cuero. El material influye y si te ayuda a hacer unos tantos, mejor. Pero es lo que hay».

Jokin Altuna, al contrario de su oponente, expresó satisfacción con lo que encontró en el cestaño. «Pelotas en la línea de todo el campeonato. Hace año y pico que ponen material para jugar. He cogido una rápida y otra tranquila para disponer de alternativas durante el partido».