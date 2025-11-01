Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Javier Zabala, en una imagen de archivo. Lobo Altuna
Pelota | Campeonato del Cuatro y Medio

Zabala, primer finalista tras arrollar 6-22 a Ezkurdia

El riojano, al que le ha salido todo bien, firma una exhibición de juego y remates

Joseba Lezeta

Vitoria

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:48

Javier Zabala es el primer finalista del presente Campeonato del Cuatro y Medio tras deshacerse 6-22 de Joseba Ezkurdia este sábado en el Ogueta ... de Vitoria. Una tacada de nueve tantos del 5-7 al 5-16 ha permitido al riojano abrir una brecha en el marcador que ha pesado como una losa en las aspiraciones y en el ánimo del rival. Ha resuelto Zabala en 38 minutos y 247 pelotazos.

