Zabala, primer finalista tras arrollar 6-22 a Ezkurdia
El riojano, al que le ha salido todo bien, firma una exhibición de juego y remates
Joseba Lezeta
Vitoria
Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:48
Javier Zabala es el primer finalista del presente Campeonato del Cuatro y Medio tras deshacerse 6-22 de Joseba Ezkurdia este sábado en el Ogueta ... de Vitoria. Una tacada de nueve tantos del 5-7 al 5-16 ha permitido al riojano abrir una brecha en el marcador que ha pesado como una losa en las aspiraciones y en el ánimo del rival. Ha resuelto Zabala en 38 minutos y 247 pelotazos.
Dieiciocho años después La Rioja tiene a un pelotari en la final de esta competición. El último era Titín III, campeón en 2007.
