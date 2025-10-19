Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zabala golpea la pelota este domingo en el Beotibar. Lobo Altuna
Pelota - Campeonato del Cuatro y Medio

Zabala gana 20-22 a Peña II un partido duro y loco

El riojano llegará a la última jornada con opciones mientras que Peña II queda al borde de la eliminación

Joseba Lezeta

Tolosa

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:43

Javier Zabala tiene en sus manos clasificarse para semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio tras superar 20-22 a Jon Ander Peña en el Beotibar de Tolosa, en un partido duro, lleno de alternativas y a su vez loco. La victoria ante Altuna III el próximo sábado, tamién en el Beotibar, le mete automáticamente en semifinales. Peña, por contra, pasa a depender de otros resultados.

Zabala ha dominado tres cuartas partes del encuentro. Mandaba 6-13 y 11-16, tanto duro de 35 pelotazos tras el que ha entrado en crisis a pesar de que ha caído de su lado. Peña II ha remontado hasta el 18-17. Sin embargo, de vuelta del descanso del tanto dieiciocho, el riojano ha pegado un arreón que le ha servido para reaccionar y sumar el punto después de 356 pelotazos a buena.

En el Serie B, Beñat Senar es el primer pelotari que alcanza las semifinales del Cuatro y Medio Serie B tras derrotar 22-6 a Unai Amiano en solo 31 minutos. El irundarra se jugará el pase con Julen Egiguren el próximo sábado en el propio Beotibar.

