Zabala, en una imagen de archivo. SONIA TERCERO
Pelota - Campeonato del Cuatro y Medio

Darío se lo pone en bandeja a Zabala

Su debilidad al resto hasta el 8-20 adverso y tres faltas de saque, la tercera con 19-21, condenan a la derrota al delantero de Ezcaray

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:51

Comenta

El set de entrevistas de Euskal Telebista en Soria parecía un confesionario. Turno primero para Zabala, el ganador. «No me colocaba bien para restar los ... saques al ancho e iba a darle con miedo. Con mis manos, delicadas, voy semana a semana. Si estoy aquí es gracias a Pedro García, el masajista. Tengo una semana para ponerlas de nuevo a punto». Reafirma su intención es disputar la liguilla, para la que tiene ya billete. «Cuesta llegar y hay que aprovechar estos partidos». Venía de pasar su penitencia particular en un final de partido agónico.

