Darío se lo pone en bandeja a Zabala

El set de entrevistas de Euskal Telebista en Soria parecía un confesionario. Turno primero para Zabala, el ganador. «No me colocaba bien para restar los ... saques al ancho e iba a darle con miedo. Con mis manos, delicadas, voy semana a semana. Si estoy aquí es gracias a Pedro García, el masajista. Tengo una semana para ponerlas de nuevo a punto». Reafirma su intención es disputar la liguilla, para la que tiene ya billete. «Cuesta llegar y hay que aprovechar estos partidos». Venía de pasar su penitencia particular en un final de partido agónico.

Darío, el perdedor, acumulaba también razones para confesarse. «Mi primera parte ha sido para olvidar en todos los aspectos. Tengo un agujero terrible a la hora de restar. Me jugaba por la izquierda y no era capaz de salir de ahí. Me estaba poniendo malo. Y en el intento de remontada he cometido dos faltas de saque, la última definitiva».

Darío puso en bandeja la victoria y el billete para la liguilla a Zabala, que compartirá grupo con Peña II, Altuna III y Bakaikoa. En primera instancia pecó el pelaire de fragilidad a la hora de restar saques. Dejó sin respuesta ocho. cinco de ellos en el tramo del 8-13 al 8-20, convertido en un suplicio para él.

Darío 19 - 22 Zabala Tiempo de juego: 51 minutos y 34 segundos.

Pelotazos a buena: 240.

Tantos de saque: Darío, 5. Zabala, 8.

Faltas de saque: Darío, 3. Zabala, 2.

Pasas del cuatro y medio: Darío, 0. Zabala, 0.

Tantos en juego: Darío, 9. Zabala, 5.

Tantos perdidos: Darío, 6. Zabala, 2.

Marcador: 3-0, 3-5, 4-5, 4-8, 6-8, 6-11, 8-11, 8-20, 15-20, 15-21, 19-21 y 19-22.

Tantos de diez o más pelotazos: 8 (seis para Darío y dos para Zabala).

Momios de salida: a la par, si bien no hubo corredores de apuestas en la contracancha.

Botilleros: Asier Gómez dirige a su hermano Darío y Javier Zabala, a su hijo.

Incidencias: bonita entrada en el frontón La Juventud de Soria. Cerca de 500 espectadores.

La lógica apuntaba a que el de Ezcaray podía sacar partido a su poderío físico a medida que avanzara el partido ante un rival al que le cuesta habitualmente mantener el ritmo. Quizá por esa razón tardó Darío en pedir descanso a pesar de sus dificultades y de que el rival había entrado en racha. Retrasó el primero al 8-14. Dos tantos y solo cuatro pelotazos después, con 8-16, pidió el segundo. Eran tácticos.

Acertado con el saque si bien su mano derecha comenzaba a transmitir dudas en los escasos intercambios de pelotazos, Zabala incrementó su tanteador mientras el del oponente continuaba inmóvil. Sin embargo, el panorama cambió como de la noche al día tras cortar la racha una dos paredes de Darío.

El de Ezcaray decidió sacar del rincón y buscar la mayoría de las veces la derecha de Zabala. Con éxito porque logró tantos directos o devoluciones angustiosas. Corría el riesgo de que algún saque se le escapara al ancho. No fue ese su error, sino otro. Dos se le marcharon largos, uno con 15-20 y otro, irremediable, con 19-21. El de Logroño ya no era capaz de sumar por sí mismo. Sus dos últimos tantos llegaron gracias a las faltas de saque del contrario. Reinó el desbarajuste.

Retrasar el saque medio cuadro, del cuatro al cuatro y medio, busca reducir su influencia. Entre tantos directos, faltas y acciones de saque-remate acumularon 22. O sea, el 53% del total.