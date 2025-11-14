Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Javier Zabala ha notado diferencia entre sacar del cuatro o hacerlo desde el cuatro y medio. F. de la Hera

Pelota - Campeonato del Cuatro y Medio

Menos tantos de saque y más pelotazos

La rebaja en la viveza del material y retrasar medio cuadro el saque pueden estar en el origen de esta evolución, que necesitará confirmación en el futuro

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:18

Comenta

Falta un partido, la final del domingo en el Bizkaia entre Peio Etxeberria y Javier Zabala, para la conclusión de una edición del Campeonato del Cuatro y Medio ... que ha introducido dos medidas correctoras en busca de reforzar el espectáculo: la rebaja del material y retrasar del cuatro al cuatro y medio el punto de origen del saque. Existen ya datos suficientes para una primera valoración de los cambios.

