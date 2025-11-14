Menos tantos de saque y más pelotazos

Falta un partido, la final del domingo en el Bizkaia entre Peio Etxeberria y Javier Zabala, para la conclusión de una edición del Campeonato del Cuatro y Medio ... que ha introducido dos medidas correctoras en busca de reforzar el espectáculo: la rebaja del material y retrasar del cuatro al cuatro y medio el punto de origen del saque. Existen ya datos suficientes para una primera valoración de los cambios.

Un repaso estadístico revela dos conclusiones claras apoyadas en datos numéricos: desciende el número de tantos de saque y aumenta el de pelotazos a buena. En cambio, apenas varía el promedio de faltas de saque y tampoco el de tiempo de duración de los partidos, que desciende ligeramente.

El promedio de tantos de saque en la presente edición es de 5,2 por partido, mientras que hace un año era de 7,3, dos más. El incremento de la cifra de pelotazos también es notable: sube de 221 a 262.

Retrasar el saque supone en pura lógica reducir la opción de hacer daño con ese argumento, si bien las opiniones de los protagonistas no coinciden. Valgan como ejemplo las palabras de los dos finalistas. «Se nota mucho la diferencia», apunta Zabala. «Repasando el partido que jugué contra Peio Etxeberria en el Torneo San Fermín me he dado cuenta de que entonces me lanzaba desde el cuatro y golpeaba la pelota prácticamente delante del tres. A poco que le dieras encima de la chapa pasaba la raya del tres. Ahora es distinto. Al principio del Campeonato me costó muchísimo. Iba más a poner la pelota que a hacer daño. Un mes después voy más suelto, sin preocuparme de cometer falta. Tiro con todo y trato de arriesgar».

Discrepa Peio Etxeberria en esta cuestión: «Ya me tocó sacar del cuatro y medio durante el Torneo Bizkaia. No significa un gran cambio. Es medio cuadro que compensa la propia inercia de la carrera hacia el saque. No le doy mayor importancia».

De cualquier manera, el cambio en la reglamentación del saque aumenta la distancia a recorrer por la pelota desde el punto de origen del saque, mayor o menor en función de la carrera y de la técnica de cada manista. Algunos consiguen que el impacto de la mano en la pelota se produzca a la altura del cuatro y otros llegan al tres y medio gracias al impulso y a la habilidad con el bote.

El restador, beneficiado

También afecta al restador, beneficiado en teoría por la modificación de la norma. Cuanta mayor sea la distancia a recorrer por la pelota desde el punto de saque al frontis, aumenta el tiempo de reacción para el encargado de devolverla a buena.

Ahora bien, los técnicos en la materia apuntan otro detalle referido a la rebaja del material: «Con pelota baja y menos manejable que la viva, cuesta más quitar la opción de saque-remate al sacador».

La media de pelotazos por encuentro crece nada menos que 41 entre 2024 y 2025, cuestión en la que también influye el aumento de los tantos conseguidos por el perdedor, además de la rebaja del material y la reducción de los tantos de saque. El resultado medio de 2024 ha sido de 22-14, a falta de computar el de la final, mientras que en 2024 quedó establecido en 22-11, marcador inferior al de ediciones anteriores disputadas con el saque desde el cuatro y pelota viva. Tanto en 2023 como en 2022 el promedio fue de 22-14, idéntico al actual.

Si en la anterior edición del Campeonato del Cuatro y Medio registró únicamente dos partidos por encima de los 300 pelotazos, curiosamente el Laso-Peio Etxeberria de la liguilla en el Labrit (328) y el de la final en el Bizkaia (354), en la presente hay inventariados de momento cuatro: Artola-Bakaikoa en Alegia (356), Bakaikoa-Zabala en Lekunberri (314), Peña II-Zabala en el Beotibar (356) y Jaka-Larrazabal en Tafalla (315).

A la inversa, hace un año seis choques no llegaron a los 200 pelotazos y en esta ocasión ese paquete ha quedado limitado a uno, el Peio Etxeberria-Larrazabal de Amorebieta (171). Le sigue en el ranking el Ezkurdia-Peio Etxeberria de Elizondo, con 200 justos.

Aunque el incremento de pelotazos y de tantos disputados invita a creer que los pelotaris han permanecido más minutos sobre la cancha, el cómputo de tiempo desmiente esa impresión. Se ha acortado un minuto, de 50 a 49, muestra de que los pelotaris han solicitado menos descansos o todo se ha desarrollado con mayor rapidez.

Todo indica que los cambios han llegado para quedarse, si bien el desarrollo de los acontecimientos durante los próximos años permitirá un análisis más exacto de las consecuencias en el juego.